ФОТО. Дочь Шацких и Шапаренко опубликовали «бемеренный фотосет»

Жена полузащитника «Динамо» и сборной Украины Николая Шапаренко – Кристина Шацких – опубликовала в Instagram черно-белый беременный фотосет, снятый еще до рождения их ребенка.

На кадрах супруги позируют в минималистичных образах, держатся за руки и нежно обнимаются.

На некоторых фото Николай с любовью касается округлившегося живота жены, а рядом с ними позирует их пес.

Недавно у пары родился ребенок. Сейчас Шапаренко совмещает отцовство с выступлениями на футбольном поле.