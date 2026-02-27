Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ФОТО. Дочь Шацких и Шапаренко опубликовали «бемеренный фотосет»

На снимках Шапаренко нежно обнимает жену...

ФОТО. Дочь Шацких и Шапаренко опубликовали «бемеренный фотосет»
Instagram. Николай Шапаренко и Кристина Шацких

Жена полузащитника «Динамо» и сборной Украины Николая Шапаренко Кристина Шацких – опубликовала в Instagram черно-белый беременный фотосет, снятый еще до рождения их ребенка.

На кадрах супруги позируют в минималистичных образах, держатся за руки и нежно обнимаются.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

На некоторых фото Николай с любовью касается округлившегося живота жены, а рядом с ними позирует их пес.

Недавно у пары родился ребенок. Сейчас Шапаренко совмещает отцовство с выступлениями на футбольном поле.

По теме:
ФОТО. Ландо Норрис расстался с девушкой после чемпионского сезона
«Самая сексуальная спортсменка мира» поразила образом на Неделе моды
Девушка Винисиуса поцеловала другого в эфире – реакция игрока удивила
фото Николай Шапаренко Кристина Шацких lifestyle Динамо Киев
Максим Лапченко Источник: Instagram
didora
Для чого це показувати, якщо вже родила.
