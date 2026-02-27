ФОТО. Дочь Шацких и Шапаренко опубликовали «бемеренный фотосет»
На снимках Шапаренко нежно обнимает жену...
Жена полузащитника «Динамо» и сборной Украины Николая Шапаренко – Кристина Шацких – опубликовала в Instagram черно-белый беременный фотосет, снятый еще до рождения их ребенка.
На кадрах супруги позируют в минималистичных образах, держатся за руки и нежно обнимаются.
На некоторых фото Николай с любовью касается округлившегося живота жены, а рядом с ними позирует их пес.
Недавно у пары родился ребенок. Сейчас Шапаренко совмещает отцовство с выступлениями на футбольном поле.
