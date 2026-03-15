Довбик договорились о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое

Украинец Артем Довбик был прошлым летом близок к переходу в «Милан».

Как отмечают итальянские СМИ, «Милан» и «Рома» фактически согласовали переход Артема в обмен на Сантьяго Хименеса. Украинец также дал зеленый свет на сделку. Однако в итоге произошло непредсказуемое – Хименес и его агент заблокировали сделку.

Отмечается, что тренер «Милана» Аллегри до сих пор не верит в Хименеса, летом клуб рассмотрит трансфер игрока.

Ранее главный тренер итальянской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини сообщил ориентировочные сроки возвращения форварда Артема Довбика.