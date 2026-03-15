Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Довбик договорились о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Италия
15 марта 2026, 23:02 | Обновлено 15 марта 2026, 23:16
1

Довбик договорились о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое

Украинец мог еще прошлым летом перейти в «Милан»

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинец Артем Довбик был прошлым летом близок к переходу в «Милан».

Как отмечают итальянские СМИ, «Милан» и «Рома» фактически согласовали переход Артема в обмен на Сантьяго Хименеса. Украинец также дал зеленый свет на сделку. Однако в итоге произошло непредсказуемое – Хименес и его агент заблокировали сделку.

Отмечается, что тренер «Милана» Аллегри до сих пор не верит в Хименеса, летом клуб рассмотрит трансфер игрока.

Ранее главный тренер итальянской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини сообщил ориентировочные сроки возвращения форварда Артема Довбика.

По теме:
Сантьяго Хименес Артем Довбик трансферы Серии A Рома Рим Милан
Дмитрий Олийченко Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vbolivalnyk-Peter
Sport.ua, ви визначіться куди Довбика мав минулого літа перейти! Під заголовком ви пишете.... Реал!!!(взагалі вперше чую про інтерес до Довбика збоку Реалу, однак у вас же свої супер інсайдери, які все знають). А вже в тексті новини - Мілан!!!
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем