Лига чемпионов25 февраля 2026, 22:29 | Обновлено 25 февраля 2026, 22:31
393
0
Реал Мадрид – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26
25 февраля мадридский Реал и лиссабонская Бенфика проводят ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 [первый поединок – 1:0].
Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала
Ответный матч. 25 февраля
Реал Мадрид (Испания) – Бенфика (Португалия) – 1:1 [первый поединок – 1:0]
(новость обновляется)
Реал Мадрид – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
