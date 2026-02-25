Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
25 февраля 2026, 22:29 | Обновлено 25 февраля 2026, 22:31
Реал Мадрид – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26

Реал Мадрид – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

25 февраля мадридский Реал и лиссабонская Бенфика проводят ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 [первый поединок – 1:0].

Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала

Ответный матч. 25 февраля

Реал Мадрид (Испания) – Бенфика (Португалия) – 1:1 [первый поединок – 1:0]

(новость обновляется)

Реал Мадрид – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бенфика Реал Мадрид видео голов и обзор Анатолий Трубин Рафа Силва Орельен Тчуамени Реал - Бенфика
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
