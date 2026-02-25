Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ – Монако. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
25 февраля 2026, 22:31 | Обновлено 25 февраля 2026, 22:32
50
0

ПСЖ – Монако. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного поединка 1/16 финала Лиги чемпионов

25 февраля 2026, 22:31 | Обновлено 25 февраля 2026, 22:32
50
0
ПСЖ – Монако. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

25 февраля «ПСЖ» и «Монако» встретились в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов.

Поединок проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Первая игра завершилась победой команды Луиса Энрике со счетом 3:2.

Украинский защитник хозяев поля Илья Забарный начал матч со скамьи запансых.

Лига чемпионов. 1/16 финала. 2-й матч

ПСЖ – Монако – 0:0 (обновляется)

Голы:

По теме:
Реал Мадрид – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Аталанта повторила подвиг Ромы и Ювентуса в Лиге чемпионов
ВИДЕО. Реал и Бенфика обменялись голами в ответном матче 1/16 финала ЛЧ
ПСЖ Монако ПСЖ - Монако Лига чемпионов Илья Забарный видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шевалье принял решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Футбол | 25 февраля 2026, 01:12 10
Шевалье принял решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Шевалье принял решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ

Французский вратарь планирует вернуть утраченное

Олейникова стартовала в Анталье с победы над зашифрованной Кудерметовой
Теннис | 25 февраля 2026, 14:43 12
Олейникова стартовала в Анталье с победы над зашифрованной Кудерметовой
Олейникова стартовала в Анталье с победы над зашифрованной Кудерметовой

В 1/16 финала турнира WTA 125 Александра в трех сетах одолела Полину

ФОТО. Легендарный вратарь унизил конкурента Лунина в Реале
Футбол | 25.02.2026, 21:53
ФОТО. Легендарный вратарь унизил конкурента Лунина в Реале
ФОТО. Легендарный вратарь унизил конкурента Лунина в Реале
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они проиграли средняку, это просто позор»
Футбол | 25.02.2026, 04:22
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они проиграли средняку, это просто позор»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они проиграли средняку, это просто позор»
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Футбол | 25.02.2026, 06:23
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Сетка плей-офф ЛЧ. Сенсационный вылет Интера, уже 12 команд в 1/8 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
24.02.2026, 21:06 2
Футбол
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
25.02.2026, 08:11 3
Бокс
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
25.02.2026, 07:02 35
Футбол
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
25.02.2026, 04:02 6
Футбол
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
24.02.2026, 14:55 1
Другие виды
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
Невероятные Цыганков и Ванат. Украинцы забили за Жирону в безумном матче
24.02.2026, 00:00 25
Футбол
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
25.02.2026, 09:59 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем