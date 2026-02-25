Лига чемпионов25 февраля 2026, 22:31 | Обновлено 25 февраля 2026, 22:32
50
0
ПСЖ – Монако. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного поединка 1/16 финала Лиги чемпионов
25 февраля 2026, 22:31 | Обновлено 25 февраля 2026, 22:32
50
0
25 февраля «ПСЖ» и «Монако» встретились в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов.
Поединок проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Первая игра завершилась победой команды Луиса Энрике со счетом 3:2.
Украинский защитник хозяев поля Илья Забарный начал матч со скамьи запансых.
Лига чемпионов. 1/16 финала. 2-й матч
ПСЖ – Монако – 0:0 (обновляется)
Голы:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 февраля 2026, 01:12 10
Французский вратарь планирует вернуть утраченное
Теннис | 25 февраля 2026, 14:43 12
В 1/16 финала турнира WTA 125 Александра в трех сетах одолела Полину
Футбол | 25.02.2026, 21:53
Футбол | 25.02.2026, 04:22
Футбол | 25.02.2026, 06:23
Комментарии 0
Популярные новости
24.02.2026, 21:06 2
25.02.2026, 08:11 3
25.02.2026, 07:02 35
25.02.2026, 04:02 6
24.02.2026, 14:55 1
24.02.2026, 00:00 25
25.02.2026, 09:59 20