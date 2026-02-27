Стало известно, какие нововведения ввел в Динамо Игорь Костюк
Николай Михайленко рассказал, что изменилось в клубе
Футболист киевского «Динамо» Николай Михайленко рассказал об изменениях в команде после назначения Игоря Костюка главным тренером.
«Сейчас мы стали более агрессивными по сравнению с тем, как были до этого. Игорь Костюк требует от нас очень много бегать, прессинговать, даже если уже «все» и ты не можешь, но ты должен все равно ловить соперников на переходных фазах и включаться в быстрые атаки», – сказал Михайленко.
Ранее полузащитник киевского «Динамо» Николай Михайленко поделился мыслями о жеребьевке Лиги наций, возможном вызове в сборную Украины и рассказал о целях команды во второй части сезона.
