Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, какие нововведения ввел в Динамо Игорь Костюк
Украина. Премьер лига
27 февраля 2026, 04:30 |
77
0

Стало известно, какие нововведения ввел в Динамо Игорь Костюк

Николай Михайленко рассказал, что изменилось в клубе

27 февраля 2026, 04:30 |
77
0
Стало известно, какие нововведения ввел в Динамо Игорь Костюк
ФК Динамо. Николай Михайленко

Футболист киевского «Динамо» Николай Михайленко рассказал об изменениях в команде после назначения Игоря Костюка главным тренером.

«Сейчас мы стали более агрессивными по сравнению с тем, как были до этого. Игорь Костюк требует от нас очень много бегать, прессинговать, даже если уже «все» и ты не можешь, но ты должен все равно ловить соперников на переходных фазах и включаться в быстрые атаки», – сказал Михайленко.

Ранее полузащитник киевского «Динамо» Николай Михайленко поделился мыслями о жеребьевке Лиги наций, возможном вызове в сборную Украины и рассказал о целях команды во второй части сезона.

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Эпицентр
Динамо Киев – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Шахтер – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Николай Михайленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Трендец
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал отреагировал на шокирующий инцидент с болельщиком на матче с Бенфикой
Футбол | 26 февраля 2026, 04:14 1
Реал отреагировал на шокирующий инцидент с болельщиком на матче с Бенфикой
Реал отреагировал на шокирующий инцидент с болельщиком на матче с Бенфикой

Камеры зафиксировали фаната мадридцев с нацистским поздравлением

Тренер европейской топ-сборной может возглавить МЮ после ЧМ-2026
Футбол | 27 февраля 2026, 02:43 0
Тренер европейской топ-сборной может возглавить МЮ после ЧМ-2026
Тренер европейской топ-сборной может возглавить МЮ после ЧМ-2026

Руководство Манчестер Юнайтед изучает возможность приглашения Роберто Мартинеса

Названа причина непопаданий Судакова в стартовый состав Бенфики
Футбол | 26.02.2026, 14:52
Названа причина непопаданий Судакова в стартовый состав Бенфики
Названа причина непопаданий Судакова в стартовый состав Бенфики
Костышин впервые отреагировал на переход Степаненко в Колос
Футбол | 26.02.2026, 08:56
Костышин впервые отреагировал на переход Степаненко в Колос
Костышин впервые отреагировал на переход Степаненко в Колос
Тренер Самсунспора сделал выбор между Райо и Шахтером
Футбол | 26.02.2026, 22:35
Тренер Самсунспора сделал выбор между Райо и Шахтером
Тренер Самсунспора сделал выбор между Райо и Шахтером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
26.02.2026, 06:23 25
Футбол
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
Ярмоленко определил следующий этап в своей футбольной карьере
25.02.2026, 07:44 19
Футбол
У самого тяжелого соперника Усика возникли психические проблемы после боя
У самого тяжелого соперника Усика возникли психические проблемы после боя
25.02.2026, 01:42 4
Бокс
Олейникова стартовала в Анталье с победы над зашифрованной Кудерметовой
Олейникова стартовала в Анталье с победы над зашифрованной Кудерметовой
25.02.2026, 14:43 15
Теннис
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
25.02.2026, 09:39 28
Футбол
Александр УСИК: «Я решил помочь им стать новыми чемпионами мира»
Александр УСИК: «Я решил помочь им стать новыми чемпионами мира»
25.02.2026, 23:39
Бокс
Игорь КОСТЮК: «Мне нужен именно такой игрок в Динамо»
Игорь КОСТЮК: «Мне нужен именно такой игрок в Динамо»
26.02.2026, 09:23 12
Футбол
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
25.02.2026, 04:02 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем