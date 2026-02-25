«Я разочарован». Украинский Холланд оценил свою игру за новый клуб

Украинский нападающий «Утрехта» Артем Степанов оценил свою игру в матче 24-го тура чемпионата Нидерландов со «Зволле» (1:1).

«Я боролся за команду и имел хорошие шансы забить. Я работаю над тем, чтобы забить гол, но пока не получается. Я разочарован тем, что еще не забивал. Самое главное, что у меня есть шансы, но мяч должен когда-нибудь попасть в ворота.

Я играю с энергией, но самое главное, о чем я должен позаботиться, это забить гол. Если я буду забивать, мы выиграем», - цитирует 18-летнего нападающего Utrecht Fans.

Ранее Степанова похвалил тренер «Утрехта» Рон Янс.