«Я разочарован». Украинский Холланд оценил свою игру за новый клуб
Артем Степанов не доволен тем, что еще не смог забить
Украинский нападающий «Утрехта» Артем Степанов оценил свою игру в матче 24-го тура чемпионата Нидерландов со «Зволле» (1:1).
«Я боролся за команду и имел хорошие шансы забить. Я работаю над тем, чтобы забить гол, но пока не получается. Я разочарован тем, что еще не забивал. Самое главное, что у меня есть шансы, но мяч должен когда-нибудь попасть в ворота.
Я играю с энергией, но самое главное, о чем я должен позаботиться, это забить гол. Если я буду забивать, мы выиграем», - цитирует 18-летнего нападающего Utrecht Fans.
Ранее Степанова похвалил тренер «Утрехта» Рон Янс.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист будет играть за «Колос»
Александрия обращалась к киевлянам по поводу возможности сыграть на их поле