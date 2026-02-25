Реал, Ман Сити и Ливеруль охотятся на звезду Ювентуса

Европейские гранды – мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» – проявляют серьезный интерес к защитнику туринского «Ювентуса» Андреа Камбьязо.

По данным издания Caught Offside, в январе «старая синьора» уже ответила отказом на официальные запросы о трансфере 26-летнего итальянца в размере 50 млн евро.

Источник сообщает, что туринский клуб не планирует расставаться с игроком любой ценой. Тем не менее руководство «Ювентуса» готово вступить в переговоры, если потенциальный покупатель предложит сумму в диапазоне 60-70 млн евро.

В текущем сезоне Камбьязо провел за команду 35 матчей в различных турнирах, записав на свой счет два забитых мяча и четыре голевые передачи. Его контракт с итальянским грандом действует до лета 2029 года.

Примечательно, что портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 30 млн евро, что вдвое меньше ожидаемой цены клуба.