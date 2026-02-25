Реал, Ман Сити и Ливеруль охотятся на звезду Ювентуса

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
25 февраля 2026, 03:55 | Обновлено 25 февраля 2026, 03:56
Андреа Камбьязо стал главной трансферной целью для топ-клубов Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Европейские гранды – мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» – проявляют серьезный интерес к защитнику туринского «Ювентуса» Андреа Камбьязо.

По данным издания Caught Offside, в январе «старая синьора» уже ответила отказом на официальные запросы о трансфере 26-летнего итальянца в размере 50 млн евро.

Источник сообщает, что туринский клуб не планирует расставаться с игроком любой ценой. Тем не менее руководство «Ювентуса» готово вступить в переговоры, если потенциальный покупатель предложит сумму в диапазоне 60-70 млн евро.

В текущем сезоне Камбьязо провел за команду 35 матчей в различных турнирах, записав на свой счет два забитых мяча и четыре голевые передачи. Его контракт с итальянским грандом действует до лета 2029 года.

Примечательно, что портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 30 млн евро, что вдвое меньше ожидаемой цены клуба.

Михаил Олексиенко Источник: Caughtoffside
