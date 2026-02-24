Лига чемпионов. Матчи 1/16 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 24 февраля пройдут ответные матчи 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Будет сыграно еще 4 поединка этой стадии.

24 февраля сыграют: Атлетико (Испания) – Брюгге (Бельгия), Байер (Германия) – Олимпиакос (Греция), Интер (Италия) – Буде-Глимт (Норвегия), Ньюкасл (Англия) – Карабах (Азербайджан)

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

1/16 финала. Ответные матчи. 24 февраля 2026

24.02. 19:45. Атлетико (Испания) – Брюгге (Бельгия) [первый матч – 3:3]

24.02. 22:00. Байер (Германия) – Олимпиакос (Греция) [первый матч – 2:0]

24.02. 22:00. Интер (Италия) – Буде-Глимт (Норвегия) [первый матч – 1:3]

24.02. 22:00. Ньюкасл (Англия) – Карабах (Азербайджан) [первый матч – 6:1]

