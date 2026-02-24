Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лига чемпионов. Матчи 1/16 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Байер
24.02.2026 22:00 2-й матч. Результат первого матча 2:0 - : -
Олимпиакос Пирей
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
24 февраля 2026, 18:12 | Обновлено 24 февраля 2026, 18:17
143
0

Лига чемпионов. Матчи 1/16 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 24 февраля проходят 4 поединка плей-офф Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 24 февраля пройдут ответные матчи 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Будет сыграно еще 4 поединка этой стадии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

24 февраля сыграют: Атлетико (Испания) – Брюгге (Бельгия), Байер (Германия) – Олимпиакос (Греция), Интер (Италия) – Буде-Глимт (Норвегия), Ньюкасл (Англия) – Карабах (Азербайджан)

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

1/16 финала. Ответные матчи. 24 февраля 2026

  • 24.02. 19:45. Атлетико (Испания) – Брюгге (Бельгия) [первый матч – 3:3]
  • 24.02. 22:00. Байер (Германия) – Олимпиакос (Греция) [первый матч – 2:0]
  • 24.02. 22:00. Интер (Италия) – Буде-Глимт (Норвегия) [первый матч – 1:3]
  • 24.02. 22:00. Ньюкасл (Англия) – Карабах (Азербайджан) [первый матч – 6:1]

Видеотрансляция матчей проводит видеосервис MEGOGO

Сетка плей-офф

Инфографика

24.02. 19:45. Атлетико (Испания) – Брюгге (Бельгия) [первый матч – 3:3]

24.02. 22:00. Байер (Германия) – Олимпиакос (Греция) [первый матч – 2:0]

24.02. 22:00. Интер (Италия) – Буде-Глимт (Норвегия) [первый матч – 1:3]

24.02. 22:00. Ньюкасл (Англия) – Карабах (Азербайджан) [первый матч – 6:1]

Ньюкасл Брюгге Байер Олимпиакос Пирей Интер Милан Карабах Агдам Атлетико Мадрид Буде-Глимт Алексей Кащук смотреть онлайн Лига чемпионов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
