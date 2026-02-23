Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Кудровка – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка УПЛ

Кудровка – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Кудровка

В понедельник, 23 февраля 2026 года, состоится матч 17-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между «Кудровкой» и «Зарей».

Команды встретились на стадионе «Авангард» в Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Украинская Премьер-лига 2025/26. 17-й тур, 23 февраля
Кудровка – Заря – 0:2
Голы: Пердута, 30, Кушниренко, 38

ГОЛ, 0:1! Игорь Пердута, 30 мин.

ГОЛ, 0:2! Богдан Кушниренко, 38 мин.

чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Кудровка Кудровка - Заря видео голов и обзор Игорь Пердута Богдан Кушниренко
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
