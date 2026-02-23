Кудровка – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В понедельник, 23 февраля 2026 года, состоится матч 17-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между «Кудровкой» и «Зарей».

Команды встретились на стадионе «Авангард» в Ровно.

Украинская Премьер-лига 2025/26. 17-й тур, 23 февраля

Кудровка – Заря – 0:2

Голы: Пердута, 30, Кушниренко, 38

ГОЛ, 0:1! Игорь Пердута, 30 мин.

ГОЛ, 0:2! Богдан Кушниренко, 38 мин.