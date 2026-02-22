Англия22 февраля 2026, 18:47 | Обновлено 22 февраля 2026, 19:18
110
0
Тоттенхэм – Арсенал. Лондонское дерби. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 27-го тура Английской Премьер-лиги
22 февраля 2026, 18:47 | Обновлено 22 февраля 2026, 19:18
110
0
22 февраля в 18:30 проходит матч 27-го тура Английской Премьер-лиги.
Тоттенхэм принимает Арсенал в Лондоне на арене Тоттенхэм Стэдиум.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Наставники команд Игор Тудор и Микель Артета рассчитывают на победу в лондонском дерби.
Арсенал лидирует в АПЛ с 58 очками, а Тоттенхэм занимает 16-е место (29 пунктов).
Тоттенхэм – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
События матча
34’
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Тоттенхэм).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Эберечи Эзе (Арсенал), асcист Букайо Сака.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийские игры | 22 февраля 2026, 10:41 18
Sport.ua подводит итоги предпоследнего, самого ужасного для Украины дня Игр в Милане и Кортине
Теннис | 21 февраля 2026, 23:10 1
21 февраля Элина не сумела завоевать трофей тысячника, уступив Джессике Пегуле
Футбол | 22.02.2026, 16:45
Футбол | 22.02.2026, 09:13
Бокс | 22.02.2026, 06:45
Комментарии 0
Популярные новости
21.02.2026, 08:56 4
20.02.2026, 19:39 3
21.02.2026, 09:22
22.02.2026, 10:05 1
20.02.2026, 21:22 80
21.02.2026, 03:02 10
20.02.2026, 20:59 8