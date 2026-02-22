Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
22.02.2026 18:30 – перерыв 1 : 1
Арсенал
Англия
Тоттенхэм – Арсенал. Лондонское дерби. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 27-го тура Английской Премьер-лиги

Тоттенхэм – Арсенал. Лондонское дерби. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

22 февраля в 18:30 проходит матч 27-го тура Английской Премьер-лиги.

Тоттенхэм принимает Арсенал в Лондоне на арене Тоттенхэм Стэдиум.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Наставники команд Игор Тудор и Микель Артета рассчитывают на победу в лондонском дерби.

Арсенал лидирует в АПЛ с 58 очками, а Тоттенхэм занимает 16-е место (29 пунктов).

Тоттенхэм – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

События матча

34’
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Тоттенхэм).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Эберечи Эзе (Арсенал), асcист Букайо Сака.
Тоттенхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 0
