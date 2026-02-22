Барселона – Леванте – 3:0. Шедевр Фермина. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 25-го тура чемпионата Испании
«Барселона» и «Леванте» встретились в поединке чемпионате Испании.
Матч 25-го тура Ла Лиги принимал стадион «Камп Ноу» в Барселоне.
«Сине-гранатовые» добыли победу со счетом 3:0. Особенно выдающимся получился третий гол «Барселоны» в исполнении Фермина Лопеса.
С 61 баллом «Барселона» забралась на первое место таблицы. «Леванте» с 18 очками остался 19-м.
Чемпионат Испании. 25-й тур
Барселона – Леванте – 3:0
Голы: Берналь, 4, де Йонг, 32, Фермин Лопес, 81
Гол! Марк Берналь, 4-я минута, 1:0
Гол! Френки де Йонг, 32-я минута, 2:0
Гол! Фермин Лопес, 81-я минута, 3:0
