Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Форвард, который принадлежит Динамо, мечтает о возвращении в Украину
Украина. Премьер лига
19 февраля 2026, 12:55 | Обновлено 19 февраля 2026, 13:16
819
2

Анхель Торрес проведет сезон 2025/26 в турецком «Эюпспоре», где будет выступать на правах аренды

ФК Динамо Киев. Анхель Торрес

Форвард Анхель Торрес, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», признался, что мечтает вернуться в чемпионат Украины и снова одеть «бело-синюю» футболку.

В январе 25-летний колумбиец присоединился к турецкому с до завершения нынешнего сезона.

– Ты перешел в аренду в «Эюпспор». Какие у тебя цели? Хотел бы вернуться в «Динамо»?

– Жизнь научила меня, что только Бог знает будущее. Вернуться в «Динамо», выиграть чемпионат и играть в Европе всегда было моей целью. Я знаю, что оставил что-то незавершенное, но прошу болельщиков не судить только по внешним обстоятельствам.

В Киеве я сразу почувствовал себя хорошо – город, люди и атмосфера дали мне мотивацию. Я благодарен клубу за поддержку и горжусь тем, что был его игроком.

Огромное спасибо президенту, который позволил мне уйти в бесплатную аренду и дал шанс перезапустить карьеру. Сейчас я счастлив: игрок должен быть на поле, а не сидеть на скамейке.

Теперь я могу видеть своего сына после более чем года разлуки и нормально управлять своей жизнью. Я уверен, что однажды мы снова встретимся при других обстоятельствах, – рассказал Торрес.

Анхель добавил, что независимо от того, как все сложилось в Киеве, он искренне благодарен клубу, партнерам по команде, президенту и всему руководству.

Ситуация была слишком серьезная, и он не представлял, насколько трудно переживать то, что сейчас переживает Украина. Когда война закончится, он хотел бы вернуться и побеждать вместе с киевской командой.

Николай Тытюк Источник: ДИНАМІВЕЦЬ
Перець
Гарно грав за Динамо бачив 2 гри за його участі
Ответить
0
Jay Simpson
Динамо підписує легіонерів щоб віддавати їх по орендах? Причому безкоштовних! Який в цьому сенс, хтось розуміє? 
Ответить
-1
