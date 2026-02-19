Форвард, который принадлежит Динамо, мечтает о возвращении в Украину
Анхель Торрес проведет сезон 2025/26 в турецком «Эюпспоре», где будет выступать на правах аренды
Форвард Анхель Торрес, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо», признался, что мечтает вернуться в чемпионат Украины и снова одеть «бело-синюю» футболку.
В январе 25-летний колумбиец присоединился к турецкому с до завершения нынешнего сезона.
– Ты перешел в аренду в «Эюпспор». Какие у тебя цели? Хотел бы вернуться в «Динамо»?
– Жизнь научила меня, что только Бог знает будущее. Вернуться в «Динамо», выиграть чемпионат и играть в Европе всегда было моей целью. Я знаю, что оставил что-то незавершенное, но прошу болельщиков не судить только по внешним обстоятельствам.
В Киеве я сразу почувствовал себя хорошо – город, люди и атмосфера дали мне мотивацию. Я благодарен клубу за поддержку и горжусь тем, что был его игроком.
Огромное спасибо президенту, который позволил мне уйти в бесплатную аренду и дал шанс перезапустить карьеру. Сейчас я счастлив: игрок должен быть на поле, а не сидеть на скамейке.
Теперь я могу видеть своего сына после более чем года разлуки и нормально управлять своей жизнью. Я уверен, что однажды мы снова встретимся при других обстоятельствах, – рассказал Торрес.
Анхель добавил, что независимо от того, как все сложилось в Киеве, он искренне благодарен клубу, партнерам по команде, президенту и всему руководству.
Ситуация была слишком серьезная, и он не представлял, насколько трудно переживать то, что сейчас переживает Украина. Когда война закончится, он хотел бы вернуться и побеждать вместе с киевской командой.
