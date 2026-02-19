Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
УЕФА назвала претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

Стали известны имена четырех футболистов, претендующих на награду

Стали известны претенденты на титул лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Нападающий «Буде-Глимт» Каспер Хег отметился забитым мячом и двумя результативными пасами в поединке против «Интера» (3:1).
Форвард «Байера» Патрик Шик записал на свой счет дубль в противостоянии с «Олимпиакосом» (2:0).
Вингер «Ньюкасла» Энтони Гордон четырежды поразил ворота «Карабаха» (6:1).
Игрок фланга атаки «ПСЖ» Дезире Дуэ дважды отличился в матче против «Монако» (3:2).

