УЕФА назвала претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

Стали известны претенденты на титул лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Нападающий «Буде-Глимт» Каспер Хег отметился забитым мячом и двумя результативными пасами в поединке против «Интера» (3:1).

Форвард «Байера» Патрик Шик записал на свой счет дубль в противостоянии с «Олимпиакосом» (2:0).

Вингер «Ньюкасла» Энтони Гордон четырежды поразил ворота «Карабаха» (6:1).

Игрок фланга атаки «ПСЖ» Дезире Дуэ дважды отличился в матче против «Монако» (3:2).