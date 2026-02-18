Лига чемпионов. Матчи 1/16 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вечером 18 февраля проходят 4 поединка плей-офф Лиги чемпионов
Вечером 18 февраля пройдут первые матчи 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
Будет сыграно еще 4 поединка этой стадии, а ответные матчи состоятся через неделю – 24 и 25 февраля.
18 февраля сыграют: Карабах (Азербайджан) – Ньюкасл (Англия), Брюгге (Бельгия) – Атлетико (Испания), Буде-Глимт (Норвегия) – Интер (Италия), Олимпиакос (Греция) – Байер (Германия).
Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
1/16 финала. Первые матчи. 17–18 февраля 2026
Расписание матчей
Сетка плей-офф
18.02. 19:45. Карабах (Азербайджан) – Ньюкасл (Англия)
18.02. 22:00. Брюгге (Бельгия) – Атлетико (Испания)
18.02. 22:00. Буде-Глимт (Норвегия) – Интер (Италия)
18.02. 22:00. Олимпиакос (Греция) – Байер (Германия)
