  Лига чемпионов. Матчи 1/16 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Брюгге
18.02.2026 22:00 – 12 0 : 1
Атлетико Мадрид
Лига чемпионов
18 февраля 2026, 22:00
302
0

Лига чемпионов. Матчи 1/16 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 18 февраля проходят 4 поединка плей-офф Лиги чемпионов

18 февраля 2026, 22:00
302
0
Лига чемпионов. Матчи 1/16 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УЕФА

Вечером 18 февраля пройдут первые матчи 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Будет сыграно еще 4 поединка этой стадии, а ответные матчи состоятся через неделю – 24 и 25 февраля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

18 февраля сыграют: Карабах (Азербайджан) – Ньюкасл (Англия), Брюгге (Бельгия) – Атлетико (Испания), Буде-Глимт (Норвегия) – Интер (Италия), Олимпиакос (Греция) – Байер (Германия).

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

1/16 финала. Первые матчи. 17–18 февраля 2026

Расписание матчей

  • 18.02. 19:45. Карабах (Азербайджан) – Ньюкасл (Англия)
  • 18.02. 22:00. Брюгге (Бельгия) – Атлетико (Испания)
  • 18.02. 22:00. Буде-Глимт (Норвегия) – Интер (Италия)
  • 18.02. 22:00. Олимпиакос (Греция) – Байер (Германия)

Сетка плей-офф

Инфографика

18.02. 19:45. Карабах (Азербайджан) – Ньюкасл (Англия)

18.02. 22:00. Брюгге (Бельгия) – Атлетико (Испания)

18.02. 22:00. Буде-Глимт (Норвегия) – Интер (Италия)

18.02. 22:00. Олимпиакос (Греция) – Байер (Германия)

События матча

8’
ГОЛ ! С пенальти забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).

Карабах – Ньюкасл – 1:6. Покер Гордона за тайм. Видео голов и обзор матча
Четыре от Гордона. Сказка закончилась: Ньюкасл разбил Карабах в плей-офф ЛЧ
Достижение Луиса Адриано в ЛЧ повторено. Гордон оформил покер
Лига чемпионов Ньюкасл Брюгге Байер Олимпиакос Пирей Интер Милан Карабах Агдам Атлетико Мадрид Буде-Глимт Алексей Кащук смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Сообщить об ошибке

