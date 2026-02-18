Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Брюгге
18.02.2026 22:00 - : -
Атлетико Мадрид
Лига чемпионов
18 февраля 2026, 15:01 | Обновлено 18 февраля 2026, 15:51
41
0

Брюгге – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 18 февраля и начнется в 22:00 по Киеву

Брюгге – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

18 февраля на Ян Брейдел пройдет первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором Брюгге встретится с Атлетико. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Брюгге

Команда в последнее время была флагманом бельгийского футбола. Но прошлой весной все-таки уступили своему главному сопернику сейчас, Юниону. Да, летом начали с победы над ним в Суперкубке. Но потом снова в Про Лиге оказались за спиной у конкурента. Более того, сейчас еще и Сент-Труйден оказывает давление и на данный момент выше фаворита.

При этом в Лиге чемпионов клуб хорошо проявляет себя. Сначала была успешная квалификация, в которой были только победы над Ред Булл Зальцбург и Рейнджерс Глазго. Потом, начав основной раунд с 4:1 против Монако, прибавили только одно очко в пяти поединках. В итоге нужно было только побеждать в январе, и это получилось: сначала разгромили 4:1 Кайрат на выезде, а потом, в решающей встрече, разгромили 3:0 Марсель.

Атлетико

Клуб показывает себя достаточно противоречиво. В прошлом сезоне получилось вернуться на третье место в Примере. Сейчас они явно не запрыгнут выше, от Реала и Барселоны отстали очень уж сильно, и осечки крайних туров делают пропасть только шире. Соседу еще и в Суперкубке проиграли. Зато на прошлой неделе разгромили каталонцев в первом полуфинале Копы дель Рей, причем со счетом 4:0.

В Лиге чемпионов испанцы начинали с пары поражений в первых трех турах - с Ливерпулем и Манчестер Сити. Зато 2025-й год закончили там серией из трех побед, и, де-факто, решили вопрос о выходе в плей-офф. Возможно, потому в январе команда откровенно не впечатлила. Сначала в Стамбуле ограничились ничьей 1:1с Галатасараем. А потом и вовсе уступили 1:2 мотивированному Буде/Глимт, причем на своем поле.

Статистика личных встреч

Всего до этого было проведено шесть матчей - причем первые еще в 1978-м году. Пока что у сторон паритет: по две победы у каждого.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.98 для Брюгге и 2.00 для Атлетико. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы ждут победы гостей, но они нестабильны. Ставим на то, что тут закончат с тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,70).

Прогноз Sport.ua
Брюгге
18 февраля 2026 -
22:00
Атлетико Мадрид
Тотал больше 2.5 1.70 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
