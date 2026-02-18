Италия18 февраля 2026, 12:19 |
11
0
Милан – Комо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 февраля в 21:45 поединок Серии А
18 февраля 2026, 12:19 |
11
0
В среду, 18 февраля, состоится матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Милан» и «Комо».
Игра пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Милан – Комо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Милан – КомоСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 февраля 2026, 07:11 57
Александр поддержал Даниила Колесника
Футбол | 17 февраля 2026, 14:56 15
Даниил Колесник попал в скандал
Футбол | 18.02.2026, 12:06
Бокс | 18.02.2026, 07:40
Футбол | 18.02.2026, 07:27
Комментарии 0
Популярные новости
17.02.2026, 08:11 2
17.02.2026, 08:50
17.02.2026, 16:10 12
16.02.2026, 08:29 17
17.02.2026, 00:14
17.02.2026, 15:48 9
16.02.2026, 08:13 4
17.02.2026, 09:45