Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Милан – Комо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Милан
18.02.2026 21:45 - : -
Комо
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
Милан – Комо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 февраля в 21:45 поединок Серии А

Милан – Комо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 18 февраля, состоится матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Милан» и «Комо».

Игра пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Милан Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн Комо
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
