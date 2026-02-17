Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
17 февраля 2026, 22:29 | Обновлено 17 февраля 2026, 22:30
Бенфика – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26

Бенфика – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

17 февраля проходит первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика и Реал Мадрид.

Коллективы играют на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в старте орлов. Еще один представитель Украины в составе португальского коллектива Георгий Судаков остался в резерве.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин не попал в стартовый состав королевского клуба. Ворота сливочных защищает Тибо Куртуа.

Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала

Первый матч, 17 февраля

Бенфика (Португалия) – Реал Мадрид (Испания) – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Бенфика – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
