Бенфика – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26
17 февраля проходит первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика и Реал Мадрид.
Коллективы играют на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в старте орлов. Еще один представитель Украины в составе португальского коллектива Георгий Судаков остался в резерве.
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин не попал в стартовый состав королевского клуба. Ворота сливочных защищает Тибо Куртуа.
Лига чемпионов 2025/26. 1/16 финала
Первый матч, 17 февраля
Бенфика (Португалия) – Реал Мадрид (Испания) – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Бенфика – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Американец организует боксерский турнир
Даниил Колесник попал в скандал