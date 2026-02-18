Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо потеряло нападающего перед возобновлением чемпионата Украины
Украина. Премьер лига
18 февраля 2026, 16:17 |
Динамо потеряло нападающего перед возобновлением чемпионата Украины

Владислав Кабаев не сыграет против львовского «Руха» из-за травмы

ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев

Вингер «Динамо» Владислав Кабаев пропустит ближайший матч «бело-синей» команды против львовского «Руха», который состоится в пятницу, 20 февраля, из-за повреждения.

– По поводу травмы. Когда планируете вернуться? Насколько это серьезно?

— Я не знаю, через сколько. Я получил травму. Говорили, что пропущу 5-7 дней, затянулось на три недели, еще одну, наверное (пропущу). Я хочу уже играть, но сегодня (17 февраля – прим) начал разминаться и чувствую боль даже при этом.

Первый тур – точно играть не буду, второй – возможно. Возможно, на третий буду. Тяжело мне сказать, – сообщил Кабаев.

Владислав не сможет помочь команде Игоря Костюка из-за повреждений связок голеностопа. В нынешнем сезоне 30-летний футболист провел 24 матча, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе 26 баллов. Отставание от лидеров составляет девять пунктов. «Рух» разместился на десятой позиции (19 баллов).

По теме:
«Это движение вперед». Ракицкий прокомментировал уход из Черноморца
ОФИЦИАЛЬНО. Новая аренда. Шахтер снова попрощался с хавбеком
«Позвонил в слезах». Известно, как сорвался трансфер в Металлист 1925
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Рух Львов Динамо - Рух Владислав Кабаев травма
Николай Тытюк Источник: Трибуна
Умник
Вообще то он вратарь спорт.юа
Ответить
-1
