Динамо потеряло нападающего перед возобновлением чемпионата Украины

Вингер «Динамо» Владислав Кабаев пропустит ближайший матч «бело-синей» команды против львовского «Руха», который состоится в пятницу, 20 февраля, из-за повреждения.

– По поводу травмы. Когда планируете вернуться? Насколько это серьезно?

— Я не знаю, через сколько. Я получил травму. Говорили, что пропущу 5-7 дней, затянулось на три недели, еще одну, наверное (пропущу). Я хочу уже играть, но сегодня (17 февраля – прим) начал разминаться и чувствую боль даже при этом.

Первый тур – точно играть не буду, второй – возможно. Возможно, на третий буду. Тяжело мне сказать, – сообщил Кабаев.

Владислав не сможет помочь команде Игоря Костюка из-за повреждений связок голеностопа. В нынешнем сезоне 30-летний футболист провел 24 матча, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе 26 баллов. Отставание от лидеров составляет девять пунктов. «Рух» разместился на десятой позиции (19 баллов).