Дубль Дарвина Нуньса. Аль-Хиляль взял три очка и выиграл дивизион ЛЧ Азии

Вечером 16 февраля состоялись матчи 8-го тура Лиги чемпионов Азии.

Саудовский Аль-Хиляль взял три очка в матче против клуба Аль-Вахда из ОАЭ и выиграл дивизион ЛЧ Азии.

Звездная команда по итогам 8 туров набрала 22 очка из 24 возможных (1-е место) в Западной зоне.

В Восточной зоне лидирует Виссел Кобе из Японии (16 очков из 21).

Лига чемпионов Азии. 8-й тур 16 февраля 2026

Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Аль-Вахда (ОАЭ) – 2:1

Голы: Дарвин Нуньес, 19, 77 – Браима Диарра, 32

Аль-Шарджа (ОАЭ) – Насаф Карши (Узбекистан) – 1:2

Голы: Кайо Лукас, 80 (пен) – Абдухоликов, 30, Абдуназаров, 87

Аль-Ахли Джидда (Саудовская Аравия) – Аль-Ахли Дубай (ОАЭ) – 4:3

Голы: Аль-Бурайкан, 12, Планич, 35 (автогол), Мийо, 45+3, Абу Аль-Шамат, 52 (пен) – Брено, 66, 78, Аль-Мансури, 90+5

Аль-Шорта (Ирак) – Аль-Духаиль (Катар) – 3:2

Голы: Аль-Шакир, 19, Самбу, 57, 58 – Пьонтек, 10, Бурижо, 45+2 (пен)

Турнирная таблица (Западная зона)

Турнирная таблица (Восточная зона)