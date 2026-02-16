Дубль Дарвина Нуньса. Аль-Хиляль взял три очка и выиграл дивизион ЛЧ Азии
Звездная команда по итогам 8 туров набрала 22 очка из 24 возможных
Вечером 16 февраля состоялись матчи 8-го тура Лиги чемпионов Азии.
Саудовский Аль-Хиляль взял три очка в матче против клуба Аль-Вахда из ОАЭ и выиграл дивизион ЛЧ Азии.
Звездная команда по итогам 8 туров набрала 22 очка из 24 возможных (1-е место) в Западной зоне.
В Восточной зоне лидирует Виссел Кобе из Японии (16 очков из 21).
Лига чемпионов Азии. 8-й тур 16 февраля 2026
Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Аль-Вахда (ОАЭ) – 2:1
Голы: Дарвин Нуньес, 19, 77 – Браима Диарра, 32
Аль-Шарджа (ОАЭ) – Насаф Карши (Узбекистан) – 1:2
Голы: Кайо Лукас, 80 (пен) – Абдухоликов, 30, Абдуназаров, 87
Аль-Ахли Джидда (Саудовская Аравия) – Аль-Ахли Дубай (ОАЭ) – 4:3
Голы: Аль-Бурайкан, 12, Планич, 35 (автогол), Мийо, 45+3, Абу Аль-Шамат, 52 (пен) – Брено, 66, 78, Аль-Мансури, 90+5
Аль-Шорта (Ирак) – Аль-Духаиль (Катар) – 3:2
Голы: Аль-Шакир, 19, Самбу, 57, 58 – Пьонтек, 10, Бурижо, 45+2 (пен)
Турнирная таблица (Западная зона)
Турнирная таблица (Восточная зона)
