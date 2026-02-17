Где Забарный? Луис Энрике выбрал 21 игрока на матч ПСЖ в Лиге чемпионов

Во вторник, 17 февраля, состоится матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся две французские команды – «Монако» и ПСЖ.

Команды сыграют на стадионе «Stade Louis II», стартовый свисток главного арбитра Хесуса Хиль Мансано прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Главный тренер парижского клуба Луис Энрике выбрал 21 футболиста, на которых сможет рассчитывать в предстоящем поединке. В заявку попал и защитник сборной Украины Илья Забарный.

Среди существенных потерь – травма испанского полузащитника Фабиана Руиса, который пропустил пять последних матчей ПСЖ.

Последний раз команды пересекались 29 ноября прошлого года, когда в рамках 14-го тура чемпионата Франции «Монако» одолел соперника на домашней арене с минимальным счетом 1:0.

Заявка ПСЖ на матч Лиги чемпионов против Монако: