Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где Забарный? Луис Энрике выбрал 21 игрока на матч ПСЖ в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
17 февраля 2026, 09:33 |
Где Забарный? Луис Энрике выбрал 21 игрока на матч ПСЖ в Лиге чемпионов

Парижский клуб сыграет против «Монако» в поединке 1/16 финала, который состоится 17 февраля

Где Забарный? Луис Энрике выбрал 21 игрока на матч ПСЖ в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine.

Во вторник, 17 февраля, состоится матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся две французские команды – «Монако» и ПСЖ.

Команды сыграют на стадионе «Stade Louis II», стартовый свисток главного арбитра Хесуса Хиль Мансано прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Главный тренер парижского клуба Луис Энрике выбрал 21 футболиста, на которых сможет рассчитывать в предстоящем поединке. В заявку попал и защитник сборной Украины Илья Забарный.

Среди существенных потерь – травма испанского полузащитника Фабиана Руиса, который пропустил пять последних матчей ПСЖ.

Последний раз команды пересекались 29 ноября прошлого года, когда в рамках 14-го тура чемпионата Франции «Монако» одолел соперника на домашней арене с минимальным счетом 1:0.

Заявка ПСЖ на матч Лиги чемпионов против Монако:

Лига чемпионов Монако ПСЖ Монако - ПСЖ Луис Энрике Илья Забарный Фабиан Руис заявка
Николай Тытюк Источник: ФК ПСЖ
