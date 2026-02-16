Экс-футболист Динамо прокомментировал возвращение в чемпионат Украины

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Максим Коваль вернулся в чемпионат Украины, который покинул в июле 2019 года.

Опытный 33-летний вратарь подписал контракт с одесским «Черноморцем», который по итогам прошлого сезона вылетел из элитного дивизиона и продолжает свои выступления в Первой лиге.

Коваль опубликовал в социальных сетях фото с тренировки «моряков», подписав его словами: «Наконец-то дома».

Украинский вратарь солидную часть карьеры провел в составе «Динамо» – 107 поединков, 101 пропущенный мяч и 43 матча, сыгранных «на ноль».

В Украине Коваль также защищал цвета запорожского «Металлурга» и ужгородской «Говерлы». Выступал в чемпионатах Дании, Испании, Саудовской Аравии, Греции, Молдовы и Казахстана.

С января 2026-го Коваль находится в статусе свободного агента после того, как покинул казахстанский клуб «Елимай».