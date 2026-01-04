Мальорка – Жирона. Ванат и Цыганков – в старте. Видео голов (обновляется)

4 января в 19:30 начался поединок 18-го тура испанской Ла Лиги между клубами «Мальорка» и «Жирона».

Команды встретились на «Эстадио Мальорка Сон Мойкс» в Пальма-де-Майорке.

В стартовом составе гостей вышли два украинца – Виктор Цыганков и Владислав Ванат.

Ла Лига. 18-й тур, 4 января

«Мальорка» – «Жирона» – 0:0 (обновляется)