Испания04 января 2026, 19:38 | Обновлено 04 января 2026, 19:39
39
0
Мальорка – Жирона. Ванат и Цыганков – в старте. Видео голов (обновляется)
4 января проходит матч 18-го тура Ла Лиги
04 января 2026, 19:38 | Обновлено 04 января 2026, 19:39
39
0
4 января в 19:30 начался поединок 18-го тура испанской Ла Лиги между клубами «Мальорка» и «Жирона».
Команды встретились на «Эстадио Мальорка Сон Мойкс» в Пальма-де-Майорке.
В стартовом составе гостей вышли два украинца – Виктор Цыганков и Владислав Ванат.
Ла Лига. 18-й тур, 4 января
«Мальорка» – «Жирона» – 0:0 (обновляется)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 04 января 2026, 09:14 5
Британец считает, что Мозеса могут победить только Фьюри и Усик
Футбол | 04 января 2026, 19:20 0
Максим Таловеров приложился к успеху «Сток Сити»
Футбол | 04.01.2026, 15:40
Футбол | 03.01.2026, 20:03
Бокс | 03.01.2026, 23:14
Комментарии 0
Популярные новости
03.01.2026, 08:21
04.01.2026, 08:04 25
03.01.2026, 05:42
03.01.2026, 19:02 5
04.01.2026, 08:44 4
03.01.2026, 07:22
04.01.2026, 08:45 14
03.01.2026, 03:10