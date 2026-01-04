Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
04 января 2026, 19:38 | Обновлено 04 января 2026, 19:39
Мальорка – Жирона. Ванат и Цыганков – в старте. Видео голов (обновляется)

4 января проходит матч 18-го тура Ла Лиги

Мальорка – Жирона. Ванат и Цыганков – в старте. Видео голов (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

4 января в 19:30 начался поединок 18-го тура испанской Ла Лиги между клубами «Мальорка» и «Жирона».

Команды встретились на «Эстадио Мальорка Сон Мойкс» в Пальма-де-Майорке.

В стартовом составе гостей вышли два украинца – Виктор Цыганков и Владислав Ванат.

Ла Лига. 18-й тур, 4 января

«Мальорка» – «Жирона» – 0:0 (обновляется)

ВИДЕО. Хет-трик Гонсало Гарсии. Реал отгрузил 5 мячей в ворота Бетиса
С хет-триком. Реал дома без Мбаппе разбил Бетис
Цыганков сыграет 99-й матч за Жирону во всех турнирах
Мальорка Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат Мальорка - Жирона видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
