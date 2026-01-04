Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мальорка – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Мальорка
04.01.2026 19:30 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
04 января 2026, 14:08 |
55
0

Мальорка – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 18-го тура Ла Лиги состоится 4 января в 19:30 по киевскому времени

04 января 2026, 14:08 |
55
0
Мальорка – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В воскресенье, 4 января, состоится матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Мальорка» и «Жирона».

Игра пройдет в Пальма-де-Майорке на стадионе «Эстадио Мальорка Сон Моикс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Мальорка – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Мальорка – Жирона
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Алавес – Овьедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Сосьедад – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Мальорка чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн Жирона Мальорка - Жирона Виктор Цыганков Владислав Ванат
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Футбол | 03 января 2026, 18:49 26
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда

Кауан Элиас может перебраться в «Фламенго»

Шесть футболистов, которые могут покинуть Манчестер Юнайтед в январе
Футбол | 04 января 2026, 12:47 0
Шесть футболистов, которые могут покинуть Манчестер Юнайтед в январе
Шесть футболистов, которые могут покинуть Манчестер Юнайтед в январе

В стане «красных дьяволов» хватает игроков, чье будущее в команде вызывает вопросы…

Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Футбол | 03.01.2026, 19:02
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Хоккей | 04.01.2026, 07:55
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
ЛЕОНЕНКО: «Какой Забарный? Этот игрок – лучший в Украине, без вопросов»
Футбол | 04.01.2026, 08:14
ЛЕОНЕНКО: «Какой Забарный? Этот игрок – лучший в Украине, без вопросов»
ЛЕОНЕНКО: «Какой Забарный? Этот игрок – лучший в Украине, без вопросов»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Американские СМИ: Уайлдер все еще верит в свой удар. С Усиком не сработает
Американские СМИ: Уайлдер все еще верит в свой удар. С Усиком не сработает
03.01.2026, 07:05 7
Бокс
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
03.01.2026, 08:01 15
Футбол
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
02.01.2026, 23:51
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
03.01.2026, 06:22
Бокс
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
02.01.2026, 16:41
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
03.01.2026, 23:14
Бокс
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
03.01.2026, 07:22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем