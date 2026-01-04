В воскресенье, 4 января, состоится матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Мальорка» и «Жирона».

Игра пройдет в Пальма-де-Майорке на стадионе «Эстадио Мальорка Сон Моикс».

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Мальорка – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция