  4. Марокко – Танзания. Прогноз и анонс на 1/16 финала Кубка африканских наций
Кубок Африки
Марокко
04.01.2026 18:00 - : -
Танзания
Кубок африканских наций
Марокко – Танзания. Прогноз и анонс на 1/16 финала Кубка африканских наций

Поединок состоится 4 января и начнется в 18:00 по Киеву

Марокко – Танзания. Прогноз и анонс на 1/16 финала Кубка африканских наций
Getty Images/Global Images Ukraine

5 января, свою встречу 1/8 финала на Кубке Африки проведут Марокко – Танзания. Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

Марокко

На домашнем континентальном первенстве от марокканцев ожидают борьбы за титул. Задача выглядит реальной, учитывая состав и хорошую игру команды. «Атласские львы», уверенно выиграли свою группу, набрав 7 очков в трех противостояниях. В первом туре хозяева турнира обыграли сборную Коморских островов – 2:0, далее владели существенным перевесом против Мали, но сыграли 1:1. Не было особых проблем с Замбией в последнем матче – 3:0.

Пока за Марокко забивают только Диас и Эль-Кааби, причем последний оформил два мяча ударами через себя. Основная задача перед этой встречи, не допустить недооценки соперника, который ниже классом.

Танзания

Выход из группы сборной Танзании, можно считать неким статистическим чудом, ведь команда набрала всего два очка в трех матчах, с таким показателем удалось обойти двоих конкурентов в рейтинге третьих мест. «Звезды нации» начали турнир с достойного поражения от Нигерии – 1:2. Во втором туре чудом сыграли вничью против Уганды – 1:1, соперник не реализовал пенальти в компенсированное время.

Свой последний матч команда провела против Туниса, где смогла устоять. Впервые в истории Танзания вышла из группы Кубка Африки, турнир для сборной уже успешный.

Личные встречи

Статистика свидетельствует о том, что сборные пересекались 8 раз, в семи случаях побеждала сборная Марокко, одна победа у Танзании. Последний раз команды играли летом этого года в квалификации к чемпионату мира, тогда Танзания уступила на выезде 0:2.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.17 для Марокко и 21.00 для Танзании. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекеры не видят интриги в этом матче, Марокко в хорошей форме, имеет сильнее состав, да еще и сыграет при поддержке своих фанатов. Танзании легче в психологическом плане, не будет давить результат. Я думаю, что марокканцы сейчас на кураже, может уже кто-то думает о четвертьфинале, где придется сыграть с победителем пары Камерун – ЮАР, ставлю на успех фаворита с форой -2 гола за 1,81.

Прогноз Sport.ua
Марокко
4 января 2026 -
18:00
Танзания
Фора Марокко (-2) 1.81
сборная Марокко по футболу сборная Танзании по футболу Кубок африканских наций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
