Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Великобритания – Япония. Радукану – Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
04 января 2026, 04:20 | Обновлено 04 января 2026, 04:22
25
0

Великобритания – Япония. Радукану – Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния командного турнира United Cup 2026

Великобритания – Япония. Радукану – Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

В ночь на 4 января сборные Великобритании и Японии проводят матчевое противостояние на командном турнире United Cup 2026.

Британцы и японцы начали поединок в австралийском городе Перт в 04:15 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Противостояние состоит из трех игр: мужской одиночный матч, женский одиночный матч и смешанный парный поединок.

В одной группе С Великобритания и Япония выступают вместе с Грецией.

United Cup 2026. Группа С, 4 января

04:00. Великобритания – Япония

  • Билли Харрис – Синтаро Мотидзуки
  • Эмма Радукану – Наоми Осака
  • Оливия Николлс / Нил Скупски – Нао Хибино / Ясутака Утияма

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

United Cup 2026. Расписание и результаты матчей

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
