Юнион Сент-Жилуаз

Во вторник, 9 декабря, состоится поединок 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Юнионом Сен-Жилуаз» и «Марселем». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Юнион Сен-Жилуаз

Весьма уверенно проводит сезон действующий чемпион Бельгии. За 17 туров национальной лиги клубу удалось набрать 37 зачетных пунктов, пока позволяют ему находиться на 1-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от ближайшего преследователя, «Синт-Трейден» на данный момент составляет 4 очка. В Кубке Бельгии «Юнион» дошел уже до 1/4 финала, где сыграет против «Дендера».

В Лиге чемпионов бельгийцы не столь уверены. После 5 раундов им удалось завоевать 6 очков (благодаря победам над «Галатасараем» и «ПСВ»), которые пока позволяют занимать 25-ю строчку общей таблицы соревнований. Из зоны плей-офф команда выпала из-за худшей разницы забитых/пропущенных голов, чем у «Пафоса».

Марсель

Хороший сезон проходит и для французов. После 15 туров Лиги 1 на счету Марселя есть 29 очков, которые позволяют ему находиться на 3-й строчке турнирной таблицы. «ПСЖ» со 2-го места опережает клуб на 4 зачетных пункта, а вот лидер, «Ланс» – на 5.

В Лиге чемпионов французы демонстрируют почти идентичные результаты с «Юнионом». За 5 игр «Марсель» завоевал 6 очков (в играх против «Аякса» и «Ньюкасла»), благодаря которым сейчас находится на 21-й строчке общей таблицы соревнований. Однако от 25-й ступени, не дающей выхода в плей-офф, клуб отделяет лучшая разница забитых/пропущенных.

Личные встречи

Команды еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

«Марсель» не сохранил ворота сухими в 5/6 предыдущих поединках.

«Марсель» забил 35 голов в текущем сезоне Лиги 1 – лучший результат среди всех команд турнира.

«Юнион» забил 32, а пропустил 10 голов в текущем сезоне Лиги Жупиле – лучшие результаты среди всех команд соревнований.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.65.