Италия
07 декабря 2025, 22:17
Наполи – Ювентус. Видео голов и обзор матча (обновляется)

7 декабря проходит матч 14-го тура Серии А

Наполи – Ювентус. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

7 декабря в 21:45 стартовал центральный матч 14-го тура Серии А: «Наполи» – «Ювентус».

Местом проведения встречи стала арена «Стадио Диего Армандо Марадона» в Неаполе.

Перед поединком в турнирной таблице «Наполи» занимал третье место (28 очков), «Ювентус» шел седьмым (23).

Серия А. 14-й тур, 7 декабря

«Наполи» – «Ювентус» – 1:0 (обновляется)

Гол: Хойлунд, 7

ГОЛ! 1:0, Хойлунд, 7 мин.

