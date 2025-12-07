Италия07 декабря 2025, 22:17 |
Наполи – Ювентус. Видео голов и обзор матча (обновляется)
7 декабря проходит матч 14-го тура Серии А
7 декабря в 21:45 стартовал центральный матч 14-го тура Серии А: «Наполи» – «Ювентус».
Местом проведения встречи стала арена «Стадио Диего Армандо Марадона» в Неаполе.
Перед поединком в турнирной таблице «Наполи» занимал третье место (28 очков), «Ювентус» шел седьмым (23).
Серия А. 14-й тур, 7 декабря
«Наполи» – «Ювентус» – 1:0 (обновляется)
Гол: Хойлунд, 7
ГОЛ! 1:0, Хойлунд, 7 мин.
