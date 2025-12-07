Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кривбасс – Александрия. Видео голов и обзор (обновляется)
Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 13:26 | Обновлено 07 декабря 2025, 14:25
Кривбасс – Александрия. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 15-го тура УПЛ

Кривбасс – Александрия. Видео голов и обзор (обновляется)
УПЛ

В воскресенье, 7 декабря 2025 года, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кривбасс» и «Александрия».

Игра проходит на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Украинская Премьер-лига 2025/26. 15-й тур, 7 декабря

Кривбасс – Александрия – 2:0

Голи: Парако, 26, Твердохлеб, 54

ГОЛ, 1:0! Карлос Парако, 26 мин.

ГОЛ, 2:0! Егор Твердохлеб, 54 мин.

чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Александрия Украинская Премьер-лига
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
