  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: у Суркисов – проблемы? Прошли обыски
Украина. Премьер лига
04 декабря 2025, 16:43 |
4064
22

Подразделение НПУ посетило А-Банк

ФК Динамо. Братья Суркисы

4 декабря в центральном офисе А-банка в Днепре работали правоохранители – об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

Сотрудники отделения рассказали, что утром к зданию прибыло спецподразделение НПУ КОРД, которое выполняло оперативное задание. Какие именно действия проводили силовики и обнаружили ли нужные материалы, пока неизвестно.

Напомним, А-банк принадлежит семье братьев Суркисов и является титульным партнером киевского «Динамо».

Ранее сообщалось, что Игорь Суркис принял важное решение относительно нового тренера киевского «Динамо».

Игорь Суркис Григорий Суркис Динамо Киев
Источник: Игорь Бурбас
ViAn
Титульний спонсор у Динамо інший. 
+1
Chemp83
Не тільки суркіси .Всіх друзів зеленського зараз візьмуть за яйця.Сьогодні почалися обшуки у друга зеленського пишного Єрмак вже не допоможе .бо рятує свою дупу
0
Chemp83
Давно вже відомо що суркіси співробітничають з росіянами через а банк .це не новина а також виводили не раз гроші зеленського 
0
AK.228
Та ну… слабо 
0
Singularis
Лица как в  советских телефильмах с прибалтийцами👱 👱
0
8number
Там джерело таке лисе, що побалакати можна, а робити висновки не треба.
0
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Це якась цікава новина, але не в курсі цих справ. Лише скажу, як дуже чекаю п'ятниці! Завтра три супер-матчі: Зоря - Карпати, ХІТ - Пальма і Бенфіка - Спортінг!
0
AndiM
Чекаємо коли вже й рінаха гамналідавіча ви@буть в сраку на майдані. Або лондонський варіант березовського також не поганий.
Ответить
-1
Falko
"ранку до будівлі прибув спецпідрозділ НПУ КОРД, який виконував оперативне завдання"
Хоспідя, та шоніясна - іпотеку оформлювали ))
-1
Spaceman
Чергова тупа статєйка ніпрощо..
-2
Весняна Сова
Руки геть від Суркісів! 
Ответить
