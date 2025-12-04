Источник: у Суркисов – проблемы? Прошли обыски
Подразделение НПУ посетило А-Банк
4 декабря в центральном офисе А-банка в Днепре работали правоохранители – об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.
Сотрудники отделения рассказали, что утром к зданию прибыло спецподразделение НПУ КОРД, которое выполняло оперативное задание. Какие именно действия проводили силовики и обнаружили ли нужные материалы, пока неизвестно.
Напомним, А-банк принадлежит семье братьев Суркисов и является титульным партнером киевского «Динамо».
Ранее сообщалось, что Игорь Суркис принял важное решение относительно нового тренера киевского «Динамо».
