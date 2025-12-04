Кубок Испании. Фиаско Жироны и Вильярреала, успех Бетиса и Реала Сосьедад
Вечером 3 декабря состоялись матчи 1/32 финала Копа дель Рей
Вечером 3 декабря состоялись матчи 1/32 финала Кубка Испании.
Бетис и Реал Сосьедад вышли в 1/16 финала, выиграв матчи в гостях.
Жирона выбыла из Кубка, проиграв Оренсе (1:2), команде 3-го дивизиона.
За Жирону на замену вышли украинские футболисты Владислав Ванат и Виктор Цыганков
Также выбыл Вильярреал, уступив Антоньяно в серии пенальти (1:1, пен. 3:5)
Ниже приведены результаты игрового дня.
Кубок Испании
1/32 финала, 3 декабря 2025
- Эльденсе – Альмерия – 2:1
- Культураль Леонеса – Андорра – 4:2
- Мирандес – Спортинг Хихон – 0:2
- Мурсия – Кадис – 3:2
- Талавера – Малага – 2:1
- Антоньяно – Вильярреал – 1:1 д.в. (пен. 5:3)
- Кинтанар – Эльче – 1:2 д.в.
- Оренсе – Жирона – 2:1
- Понтеведра – Эйбар – 0:3
- Реус – Реал Сосьедад – 0:2
- Сьюдад Сьеса – Леванте – 0:1
- Торрент – Бетис – 1:4
