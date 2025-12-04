Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кубок Испании. Фиаско Жироны и Вильярреала, успех Бетиса и Реала Сосьедад
Испания
04 декабря 2025, 00:49 | Обновлено 04 декабря 2025, 02:34
Кубок Испании. Фиаско Жироны и Вильярреала, успех Бетиса и Реала Сосьедад

Вечером 3 декабря состоялись матчи 1/32 финала Копа дель Рей

Кубок Испании. Фиаско Жироны и Вильярреала, успех Бетиса и Реала Сосьедад
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 3 декабря состоялись матчи 1/32 финала Кубка Испании.

Бетис и Реал Сосьедад вышли в 1/16 финала, выиграв матчи в гостях.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Жирона выбыла из Кубка, проиграв Оренсе (1:2), команде 3-го дивизиона.

За Жирону на замену вышли украинские футболисты Владислав Ванат и Виктор Цыганков

Также выбыл Вильярреал, уступив Антоньяно в серии пенальти (1:1, пен. 3:5)

Ниже приведены результаты игрового дня.

Кубок Испании

1/32 финала, 3 декабря 2025

  • Эльденсе – Альмерия – 2:1
  • Культураль Леонеса – Андорра – 4:2
  • Мирандес – Спортинг Хихон – 0:2
  • Мурсия – Кадис – 3:2
  • Талавера – Малага – 2:1
  • Антоньяно – Вильярреал – 1:1 д.в. (пен. 5:3)
  • Кинтанар – Эльче – 1:2 д.в.
  • Оренсе – Жирона – 2:1
  • Понтеведра – Эйбар – 0:3
  • Реус – Реал Сосьедад – 0:2
  • Сьюдад Сьеса – Леванте – 0:1
  • Торрент – Бетис – 1:4

По теме:
Жирона Ваната и Цыганкова опозорилась против команды D3 и вылетела с Кубка
Жирона играет с командой D3 в Кубке Испании. Ванат заменил травмированного
Антоньяно – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч Кубка Испании
Кубок Испании по футболу Жирона Виктор Цыганков Владислав Ванат Оренсе Эльденсе Альмерия Культураль Леонеса Андорра Мирандес Спортинг Хихон Мурсия Кадис Талавера Малага Вильярреал Эльче Понтеведра Эйбар Реал Сосьедад Леванте Бетис видео голов и обзор
Популярные новости
