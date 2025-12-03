Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кубок Кипра. Роман Безус впервые забил гол за кипрский Анортосис
Украинский хавбек на 90+3 минуте расписался в воротах клуба Кармиотисса

Instagram. Роман Безус

Украинский хавбек Роман Безус впервые забил гол за кипрский «Анортосис» из Фамагусты.

Полузащитник отличился в матче 1/16 финала Кубка Кипра против «Кармиотиссы». Его точный удар в компенсированное время окончательно закрепил победу команды из Фамагусты (3:1).

Первый тайм прошел без забитых мячей, однако после перерыва игра пошла веселее. На 53-й минуте Стефан Вукич вывел «Анортосис» вперед, но хозяева сумели сравнять счет благодаря голу Тимотеуса Павлу на 77-й минуте.

Все решилось в конце матча. На 90-й минуте Эвагорас Хараламбус снова вывел гостей вперед, а на 90+5-й минуте Роман Безус точно пробил, оформив свой первый гол за клуб.

«Анортосис» победил «Кармиотиссу» (3:1) и вышел в 1/8 финала Кубка Кипра. Безус до этой игры провел 7 матчей в чемпионате Кипра, без забитых голов.

Кубок Кипра. 1/16 финала, 3 декабря 2025

Кармиотисса – Анортосис – 1:3

Голы: Павлу, 77 – Вукич, 53, Хараламбус, 90, Безус, 90+5

По теме:
Роман БЕЗУС: «У Омонии не основной состав на матч с Динамо»
Экс-игрок Омонии предупредил Динамо перед матчем в Лиге конференций
Бывший игрок Динамо предупредил клуб, что его ждет серьезный соперник
Кубок Кипра по футболу Роман Безус Кармиотисса Анортосис
Николай Степанов
