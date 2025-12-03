Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетик – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Испания
03 декабря 2025, 20:16 | Обновлено 03 декабря 2025, 20:23
112
0

Атлетик – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча Ла Лиги

03 декабря 2025, 20:16 | Обновлено 03 декабря 2025, 20:23
112
0
Атлетик – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Реал Мадрид

В среду, 3 декабря, проходит матч 19-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Атлетик» и «Реал» Мадрид.

Игра проходит на стадионе «Сан-Мамес», который находится в Бильбао.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин остался в запасе.

Ла Лига. 19-й тур, 3 декабря.

Атлетик – Реал – 0:1
Голы: Мбаппе, 7.

ГОЛ! Мбаппе, 7 мин, 0:1!

По теме:
Кунде вошел в тройку французских гвардейцев Барселоны. Кто впереди?
Диего СИМЕОНЕ: «Не понимаю, почему ему не дали Золотой мяч. Он уникальный»
Сыграет ли Лунин? Стал известен состав Реала на матч против Атлетика
Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Атлетик - Реал видео голов и обзор
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Кюрасао: от любителей до мундиаля за 10 лет
Футбол | 03 декабря 2025, 14:00 8
Сборная Кюрасао: от любителей до мундиаля за 10 лет
Сборная Кюрасао: от любителей до мундиаля за 10 лет

Как страна площадью чуть больше города Днепр попала на чемпионат мира

Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
Футбол | 03 декабря 2025, 09:15 9
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина

Украинский вратарь может покинуть мадридский клуб

Леоненко нашел новую кличку для игроков Динамо после фиаско от Полтавы
Футбол | 03.12.2025, 19:05
Леоненко нашел новую кличку для игроков Динамо после фиаско от Полтавы
Леоненко нашел новую кличку для игроков Динамо после фиаско от Полтавы
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Футбол | 03.12.2025, 04:05
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Футбол | 03.12.2025, 09:39
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
03.12.2025, 03:02
Бокс
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
02.12.2025, 14:29 22
Футбол
Сумасшедший матч. Ман Сити в игре с Фулхэмом чуть не растерял перевес с 5:1
Сумасшедший матч. Ман Сити в игре с Фулхэмом чуть не растерял перевес с 5:1
02.12.2025, 23:29 4
Футбол
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
02.12.2025, 14:51 3
Футбол
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
02.12.2025, 09:14 20
Футбол
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
02.12.2025, 10:25 19
Футбол
Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса
Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса
01.12.2025, 20:01 133
Футбол
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
02.12.2025, 02:22 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем