112
0
Атлетик – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча Ла Лиги
В среду, 3 декабря, проходит матч 19-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Атлетик» и «Реал» Мадрид.
Игра проходит на стадионе «Сан-Мамес», который находится в Бильбао.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин остался в запасе.
Ла Лига. 19-й тур, 3 декабря.
Атлетик – Реал – 0:1
Голы: Мбаппе, 7.
ГОЛ! Мбаппе, 7 мин, 0:1!
