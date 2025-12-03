Атлетик – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В среду, 3 декабря, проходит матч 19-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Атлетик» и «Реал» Мадрид.

Игра проходит на стадионе «Сан-Мамес», который находится в Бильбао.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин остался в запасе.

Ла Лига. 19-й тур, 3 декабря.

Атлетик – Реал – 0:1

Голы: Мбаппе, 7.

ГОЛ! Мбаппе, 7 мин, 0:1!