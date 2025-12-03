Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Италии
Аталанта
03.12.2025 16:00 - : -
Дженоа
Италия
Аталанта – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 3 декабря и начнется в 16:00 по Киеву

Аталанта – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

3 декабря на Атлети Адзурри д’Италия пройдет матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором Аталанта встретится с Дженоа. Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Аталанта

Команда сейчас в непростой ситуации, которая бывает почти всегда, когда проект покинул наставник, что долго и успешно работал на одном месте. В чем-то помогло то, что Гасперини ушел, оставив игроков на хорошем уровне, после очередного выхода в плей-офф Лиги чемпионов при третьем месте в Серии А. Но все равно его преемник, Юрич, не дотянул и до конца осени.

Сейчас пост занимает Палладино, что создал себе имя как наставник в Монце, а в прошлом сезоне противоречиво, но неплохо поработал во Флоренции. На новом месте он начинал с поражения на поле Наполи. Но на прошлой неделе сначала обыграл Айнтрахт во Франкфурте в рамках Лиги чемпионов. А потом справились и с бывшими подопечными Рафаэле, Фиорентиной, закончив тот поединок 2:0 в свою пользу.

Дженоа

Клуб не так давно окунался в Серию В. Оттуда быстро вернулись, и поначалу показывали вполне крепкие результаты середняка. Но потом все свелось к тому, чтобы не вылететь назад во второй дивизион страны. В прошлом сезоне в реализации этой задачи помогла смена наставника, когда из ямы, в которую завел Джилардино, вытащил Виейра.

Но в 2025/2026 команда из Генуи выигрывала только в рамках кубка. В итоге Патрика все-таки во второй половине осени уволили. Его сменил еще один известный в прошлом футболист, Де Росси. С Даниэле получилось уже сделать рывок. В том числе после 2:1 с Вероной в прошлом туре получилось наконец-то покинуть зону вылета. Отметим, что Руслан Малиновский при нынешнем наставнике достаточно регулярно выходит в основе и уже забивал.

Статистика личных встреч

Клуб из Бергамо не проигрывает с конца 2018-го года. И выиграл во всех четырех крайних поединках с этим соперником.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что Дженоа разрушит тенденцию очных матчей. Аталанта при Палладино вернула уверенность в себе - ставим на их победу (коэффициент - 1,60).

Аталанта
3 декабря 2025 -
16:00
Дженоа
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
