Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Кривбассе прокомментировал слухи о интересе к Твердохлебу и Микитишину
Украина. Премьер лига
03 декабря 2025, 13:40 | Обновлено 03 декабря 2025, 13:46
123
0

В Кривбассе прокомментировал слухи о интересе к Твердохлебу и Микитишину

Также Владимир Баекно прокомментировал ничью с «Шахтером»

03 декабря 2025, 13:40 | Обновлено 03 декабря 2025, 13:46
123
0
В Кривбассе прокомментировал слухи о интересе к Твердохлебу и Микитишину
ФК Кривбасс

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко прокомментировал ничью с «Шахтером», а также слухи о интересе ЛНЗ к Егору Твердохлебу и Артуру Микитишину:

– Как оцениваете ничейную встречу с «Шахтером»?

– Эмоциональный матч. Несмотря на потерю победы в компенсированное время, я остался доволен игрой ребят. Все видели, что на поле была настоящая команда. Никто не выпадал, все выложились на максимум и даже больше. Конечно, обидно за ничью, но уверен: эта игра дала нам больше, чем просто одно очко.

– Перед матчем было много вопросов по поводу отсутствия Мендозы…

– Да, после игры главный тренер объяснил, что Глейкер получил травму и пропустил почти неделю тренировок. Поэтому привлекать его к такому матчу было невозможно. Здесь мне нечего добавить.

– Уже после матча в СМИ появилась информация о заинтересованности ЛНЗ в трансфере то ли Егора Твердохлеба, то ли Артура Микитышина. Можете прокомментировать?

– Подобные новости об интересе к нашим игрокам появляются регулярно. Так же и в этот раз. Егор – один из лучших полузащитников чемпионата Украины, который привлекает внимание многих клубов уже не первый день. Артур – также ценный игрок нашей команды, на которого тренерский штаб очень рассчитывает.

Впереди у нас два важнейших домашних матча. Руководство клуба, тренеры и все игроки сосредоточены исключительно на том, чтобы взять максимум в поединках против «Александрии» и «Колоса». Все трансферные действия станут возможными только после завершения первой части сезона.

Мы всегда открыты для переговоров, поэтому, если подобные предложения будут поступать, мы их рассмотрим. Но на данный момент в клубе нет ни одного официального обращения от кого-либо – есть только слухи вокруг.

Ранее Владимир Маханьков прокомментировал ничью с «Шахтером».

По теме:
ПОНОМАРЕВ: «Нет ни одного простого соперника в чемпионате Украины»
Четыре и.о. наставника Динамо до Костюка. Как начинали и чем закончили
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Суперлиги подписал игрока молодежной сборной Украины
Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ Артур Микитишин Егор Твердохлеб Владимир Баенко Шахтер - Кривбасс
Даниил Кирияка Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье планирует вернуть в Украину бывшего футболиста Шахтера
Футбол | 03 декабря 2025, 11:11 8
Полесье планирует вернуть в Украину бывшего футболиста Шахтера
Полесье планирует вернуть в Украину бывшего футболиста Шахтера

Житомирский клуб заинтересован в услугах 24-летнего форварда Даниила Сикана

Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
Футбол | 02 декабря 2025, 14:29 18
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры

Президент клуба ищет иностранного специалиста

Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Футбол | 03.12.2025, 08:42
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Экс-футболисту сборной Украины разрешили построить новый стадион в Луцке
Футбол | 03.12.2025, 11:44
Экс-футболисту сборной Украины разрешили построить новый стадион в Луцке
Экс-футболисту сборной Украины разрешили построить новый стадион в Луцке
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Футбол | 03.12.2025, 07:02
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
02.12.2025, 14:51 3
Футбол
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
01.12.2025, 19:04 9
Футбол
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
02.12.2025, 08:12 5
Футбол
Усик шокировал информацией о следующем сопернике. Это бывший чемпион мира
Усик шокировал информацией о следующем сопернике. Это бывший чемпион мира
01.12.2025, 14:23 12
Бокс
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
02.12.2025, 02:22 1
Бокс
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
01.12.2025, 10:47 9
Футбол
She Plays. Женская сборная Украины сенсационно переиграла команду Австрии
She Plays. Женская сборная Украины сенсационно переиграла команду Австрии
01.12.2025, 15:05 5
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Катара. Осталась одна гонка
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Катара. Осталась одна гонка
01.12.2025, 10:55 2
Авто/мото
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем