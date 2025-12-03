В Кривбассе прокомментировал слухи о интересе к Твердохлебу и Микитишину
Также Владимир Баекно прокомментировал ничью с «Шахтером»
Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко прокомментировал ничью с «Шахтером», а также слухи о интересе ЛНЗ к Егору Твердохлебу и Артуру Микитишину:
– Как оцениваете ничейную встречу с «Шахтером»?
– Эмоциональный матч. Несмотря на потерю победы в компенсированное время, я остался доволен игрой ребят. Все видели, что на поле была настоящая команда. Никто не выпадал, все выложились на максимум и даже больше. Конечно, обидно за ничью, но уверен: эта игра дала нам больше, чем просто одно очко.
– Перед матчем было много вопросов по поводу отсутствия Мендозы…
– Да, после игры главный тренер объяснил, что Глейкер получил травму и пропустил почти неделю тренировок. Поэтому привлекать его к такому матчу было невозможно. Здесь мне нечего добавить.
– Уже после матча в СМИ появилась информация о заинтересованности ЛНЗ в трансфере то ли Егора Твердохлеба, то ли Артура Микитышина. Можете прокомментировать?
– Подобные новости об интересе к нашим игрокам появляются регулярно. Так же и в этот раз. Егор – один из лучших полузащитников чемпионата Украины, который привлекает внимание многих клубов уже не первый день. Артур – также ценный игрок нашей команды, на которого тренерский штаб очень рассчитывает.
Впереди у нас два важнейших домашних матча. Руководство клуба, тренеры и все игроки сосредоточены исключительно на том, чтобы взять максимум в поединках против «Александрии» и «Колоса». Все трансферные действия станут возможными только после завершения первой части сезона.
Мы всегда открыты для переговоров, поэтому, если подобные предложения будут поступать, мы их рассмотрим. Но на данный момент в клубе нет ни одного официального обращения от кого-либо – есть только слухи вокруг.
Ранее Владимир Маханьков прокомментировал ничью с «Шахтером».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Житомирский клуб заинтересован в услугах 24-летнего форварда Даниила Сикана
Президент клуба ищет иностранного специалиста