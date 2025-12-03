Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Шахтера неожиданно покинул европейский клуб
Другие новости
03 декабря 2025, 11:04 |
1371
0

ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Шахтера неожиданно покинул европейский клуб

Евгений Ефремов официально покинул расположение литовского ФК Шауляй

03 декабря 2025, 11:04 |
1371
0
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Шахтера неожиданно покинул европейский клуб
Instagram. Евгений Ефремов

Украинский защитник Евгений Ефремов официально покинул расположение литовского ФК Шауляй. Об этом сообщил защитник в своих социальных сетях.

«Сегодня пришел день, когда приходится прощаться с этим клубом. Хочу искренне поблагодарить все руководство клуба, команду и ее персонал, город и, конечно, трибуну А. Мы вместе пережили все: радость побед, горечь поражений и важные моменты матчей, но сегодня мой путь в этом городе завершается, и пора проститься.

Спасибо, что верили в меня и были рядом. Ваши голоса на трибунах, поддерживающие сообщения после матчей, ваши песни – все это останется в моем сердце. Благодарю всего, что мы пережили вместе, и до встречи», — сказал Ефремов.

Ефремов играл за «Шяуляй» с января 2023 года, когда присоединился в статусе свободного агента из «Судувы». Евгений является воспитанником «Шахтера», но за первую команду «горняков» так и не дебютировал.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Шахтера покидает литовский Шяуляй
У форварда Агробизнеса закончился контракт, и продления не будет
Экс-лидер Вереса раскрыл причины скандального побега из турецкого клуба
Евгений Ефремов чемпионат Литвы по футболу расторжение контракта
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье планирует вернуть в Украину бывшего футболиста Шахтера
Футбол | 03 декабря 2025, 11:11 0
Полесье планирует вернуть в Украину бывшего футболиста Шахтера
Полесье планирует вернуть в Украину бывшего футболиста Шахтера

Житомирский клуб заинтересован в услугах 24-летнего форварда Даниила Сикана

Девятый гол в сезоне. Футболист сборной Украины продолжает феерить в Англии
Футбол | 02 декабря 2025, 18:22 1
Девятый гол в сезоне. Футболист сборной Украины продолжает феерить в Англии
Девятый гол в сезоне. Футболист сборной Украины продолжает феерить в Англии

Тимур Тутеров помог «Сандерленду» U-21 победить в матче Кубка Английской Премьер-лиги

Громкий трансфер. ЛНЗ нацелился на лидера клуба УПЛ
Футбол | 02.12.2025, 19:09
Громкий трансфер. ЛНЗ нацелился на лидера клуба УПЛ
Громкий трансфер. ЛНЗ нацелился на лидера клуба УПЛ
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Футбол | 03.12.2025, 07:02
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Футбол | 03.12.2025, 06:22
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
02.12.2025, 09:14 16
Футбол
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
02.12.2025, 14:51 3
Футбол
Джошуа провел встречу с Усиком. Будет бой за большие деньги
Джошуа провел встречу с Усиком. Будет бой за большие деньги
01.12.2025, 21:13
Бокс
Известна причина смерти легенды Динамо Владимира Мунтяна
Известна причина смерти легенды Динамо Владимира Мунтяна
01.12.2025, 11:14
Футбол
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
02.12.2025, 17:59 15
Биатлон
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
02.12.2025, 14:29 18
Футбол
Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса
Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса
01.12.2025, 20:01 133
Футбол
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
01.12.2025, 19:04 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем