ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Шахтера неожиданно покинул европейский клуб

Украинский защитник Евгений Ефремов официально покинул расположение литовского ФК Шауляй. Об этом сообщил защитник в своих социальных сетях.

«Сегодня пришел день, когда приходится прощаться с этим клубом. Хочу искренне поблагодарить все руководство клуба, команду и ее персонал, город и, конечно, трибуну А. Мы вместе пережили все: радость побед, горечь поражений и важные моменты матчей, но сегодня мой путь в этом городе завершается, и пора проститься.

Спасибо, что верили в меня и были рядом. Ваши голоса на трибунах, поддерживающие сообщения после матчей, ваши песни – все это останется в моем сердце. Благодарю всего, что мы пережили вместе, и до встречи», — сказал Ефремов.

Ефремов играл за «Шяуляй» с января 2023 года, когда присоединился в статусе свободного агента из «Судувы». Евгений является воспитанником «Шахтера», но за первую команду «горняков» так и не дебютировал.