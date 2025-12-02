Пустые трибуны. Аякс выиграл у Гронингема доигрывание прерванного матча
Двумя днями ранее встречу остановили из-за пиротехники и беспорядков
Нидерландский клуб Аякс на пустой домашний Йохан Кройф Арене одолел Гронинген (2:0) в доигрывании матча 14-го тура Эредивизи.
Поединок был прерван 30 ноября на 6-й минуте из-за использования пиротехники на трибунах, после чего игру перенесли на 2 декабря и назначили доигрыванием без болельщиков.
Амстердамская команда забила два гола и довела матч до победы. Мика Годтс открыл счет на 28-й минуте. После перерыва Аарон Бауман удвоил преимущество хозяев.
Лидеры: ПСВ (37), Фейеноорд (31), Неймеген, АЗ Алкмаар (по 24), Аякс (23), Утрехт (21).
Чемпионат Нидерландов, 14-й тур
Доигрывание матча, 2 декабря 2025
Аякс – Гронинген – 2:0
Голы: Годтс, 28, Бауман, 60
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСВ Эйндховен
|14
|12
|1
|1
|44 - 17
|06.12.25 17:30 Херенвен - ПСВ Эйндховен30.11.25 ПСВ Эйндховен 3:0 Волендам22.11.25 НАК Бреда 0:1 ПСВ Эйндховен09.11.25 АЗ Алкмаар 1:5 ПСВ Эйндховен31.10.25 ПСВ Эйндховен 5:2 Фортуна Ситтард26.10.25 Фейеноорд 2:3 ПСВ Эйндховен
|37
|2
|Фейеноорд
|14
|10
|1
|3
|35 - 17
|06.12.25 22:00 Фейеноорд - Зволле30.11.25 Телстар 1:2 Фейеноорд23.11.25 Фейеноорд 2:4 НЕК Неймеген09.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд01.11.25 Фейеноорд 3:1 Волендам26.10.25 Фейеноорд 2:3 ПСВ Эйндховен
|31
|3
|НЕК Неймеген
|14
|7
|3
|4
|36 - 23
|07.12.25 15:30 Волендам - НЕК Неймеген29.11.25 НЕК Неймеген 3:1 Спарта Роттердам23.11.25 Фейеноорд 2:4 НЕК Неймеген09.11.25 НЕК Неймеген 2:0 Гронинген02.11.25 Утрехт 1:0 НЕК Неймеген25.10.25 Зволле 2:2 НЕК Неймеген
|24
|4
|АЗ Алкмаар
|14
|7
|3
|4
|26 - 22
|07.12.25 15:30 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс30.11.25 Твенте 1:0 АЗ Алкмаар23.11.25 Херенвен 3:1 АЗ Алкмаар09.11.25 АЗ Алкмаар 1:5 ПСВ Эйндховен02.11.25 Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар26.10.25 АЗ Алкмаар 4:1 Утрехт
|24
|5
|Аякс
|14
|6
|5
|3
|25 - 19
|06.12.25 19:45 Фортуна Ситтард - Аякс02.12.25 Аякс 2:0 Гронинген22.11.25 Аякс 1:2 Эксельсиор09.11.25 Утрехт 2:1 Аякс01.11.25 Аякс 1:1 Херенвен26.10.25 Твенте 2:3 Аякс
|23
|6
|Утрехт
|14
|6
|3
|5
|25 - 19
|07.12.25 13:15 Утрехт - Твенте30.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:2 Утрехт23.11.25 Телстар 1:1 Утрехт09.11.25 Утрехт 2:1 Аякс02.11.25 Утрехт 1:0 НЕК Неймеген26.10.25 АЗ Алкмаар 4:1 Утрехт
|21
|7
|Твенте
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|07.12.25 13:15 Утрехт - Твенте30.11.25 Твенте 1:0 АЗ Алкмаар22.11.25 Волендам 1:1 Твенте07.11.25 Твенте 0:0 Телстар02.11.25 Гронинген 1:1 Твенте26.10.25 Твенте 2:3 Аякс
|20
|8
|Гронинген
|14
|6
|2
|6
|19 - 21
|05.12.25 21:00 Эксельсиор - Гронинген02.12.25 Аякс 2:0 Гронинген23.11.25 Гронинген 2:2 Зволле09.11.25 НЕК Неймеген 2:0 Гронинген02.11.25 Гронинген 1:1 Твенте25.10.25 Фортуна Ситтард 1:2 Гронинген
|20
|9
|Фортуна Ситтард
|14
|5
|3
|6
|20 - 22
|06.12.25 19:45 Фортуна Ситтард - Аякс29.11.25 Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес22.11.25 Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард08.11.25 Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен31.10.25 ПСВ Эйндховен 5:2 Фортуна Ситтард25.10.25 Фортуна Ситтард 1:2 Гронинген
|18
|10
|Гоу Эхед Иглс
|14
|4
|5
|5
|23 - 24
|07.12.25 15:30 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс30.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:2 Утрехт22.11.25 Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс09.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд01.11.25 НАК Бреда 1:0 Гоу Эхед Иглс26.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:0 Эксельсиор
|17
|11
|Херенвен
|14
|4
|5
|5
|23 - 24
|06.12.25 17:30 Херенвен - ПСВ Эйндховен28.11.25 Зволле 2:1 Херенвен23.11.25 Херенвен 3:1 АЗ Алкмаар08.11.25 Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен01.11.25 Аякс 1:1 Херенвен24.10.25 Херенвен 3:3 НАК Бреда
|17
|12
|Спарта Роттердам
|14
|5
|2
|7
|16 - 28
|07.12.25 17:45 Спарта Роттердам - НАК Бреда29.11.25 НЕК Неймеген 3:1 Спарта Роттердам22.11.25 Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард08.11.25 Зволле 1:0 Спарта Роттердам02.11.25 Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар25.10.25 Спарта Роттердам 1:0 Телстар
|17
|13
|Эксельсиор
|14
|5
|1
|8
|14 - 24
|05.12.25 21:00 Эксельсиор - Гронинген29.11.25 Эксельсиор 1:0 НАК Бреда22.11.25 Аякс 1:2 Эксельсиор08.11.25 Эксельсиор 1:2 Хераклес01.11.25 Телстар 2:2 Эксельсиор26.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:0 Эксельсиор
|16
|14
|Зволле
|14
|4
|4
|6
|18 - 30
|06.12.25 22:00 Фейеноорд - Зволле28.11.25 Зволле 2:1 Херенвен23.11.25 Гронинген 2:2 Зволле08.11.25 Зволле 1:0 Спарта Роттердам02.11.25 Хераклес 8:2 Зволле25.10.25 Зволле 2:2 НЕК Неймеген
|16
|15
|Волендам
|14
|3
|5
|6
|17 - 24
|07.12.25 15:30 Волендам - НЕК Неймеген30.11.25 ПСВ Эйндховен 3:0 Волендам22.11.25 Волендам 1:1 Твенте08.11.25 Волендам 2:1 НАК Бреда01.11.25 Фейеноорд 3:1 Волендам25.10.25 Волендам 3:0 Хераклес
|14
|16
|Хераклес
|14
|4
|1
|9
|22 - 36
|06.12.25 21:00 Хераклес - Телстар29.11.25 Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес22.11.25 Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс08.11.25 Эксельсиор 1:2 Хераклес02.11.25 Хераклес 8:2 Зволле25.10.25 Волендам 3:0 Хераклес
|13
|17
|НАК Бреда
|14
|3
|3
|8
|15 - 23
|07.12.25 17:45 Спарта Роттердам - НАК Бреда29.11.25 Эксельсиор 1:0 НАК Бреда22.11.25 НАК Бреда 0:1 ПСВ Эйндховен08.11.25 Волендам 2:1 НАК Бреда01.11.25 НАК Бреда 1:0 Гоу Эхед Иглс24.10.25 Херенвен 3:3 НАК Бреда
|12
|18
|Телстар
|14
|2
|4
|8
|16 - 24
|06.12.25 21:00 Хераклес - Телстар30.11.25 Телстар 1:2 Фейеноорд23.11.25 Телстар 1:1 Утрехт07.11.25 Твенте 0:0 Телстар01.11.25 Телстар 2:2 Эксельсиор25.10.25 Спарта Роттердам 1:0 Телстар
|10
