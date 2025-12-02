Пустые трибуны. Аякс выиграл у Гронингема доигрывание прерванного матча

Нидерландский клуб Аякс на пустой домашний Йохан Кройф Арене одолел Гронинген (2:0) в доигрывании матча 14-го тура Эредивизи.

Поединок был прерван 30 ноября на 6-й минуте из-за использования пиротехники на трибунах, после чего игру перенесли на 2 декабря и назначили доигрыванием без болельщиков.

Амстердамская команда забила два гола и довела матч до победы. Мика Годтс открыл счет на 28-й минуте. После перерыва Аарон Бауман удвоил преимущество хозяев.

Лидеры: ПСВ (37), Фейеноорд (31), Неймеген, АЗ Алкмаар (по 24), Аякс (23), Утрехт (21).

Чемпионат Нидерландов, 14-й тур

Доигрывание матча, 2 ноября 2025

Аякс – Гронинген – 2:0

Голы: Годтс, 28, Бауман, 60

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 ПСВ Эйндховен 14 12 1 1 44 - 17 06.12.25 17:30 Херенвен - ПСВ Эйндховен 30.11.25 ПСВ Эйндховен 3:0 Волендам 22.11.25 НАК Бреда 0:1 ПСВ Эйндховен 09.11.25 АЗ Алкмаар 1:5 ПСВ Эйндховен 31.10.25 ПСВ Эйндховен 5:2 Фортуна Ситтард 26.10.25 Фейеноорд 2:3 ПСВ Эйндховен 37 2 Фейеноорд 14 10 1 3 35 - 17 06.12.25 22:00 Фейеноорд - Зволле 30.11.25 Телстар 1:2 Фейеноорд 23.11.25 Фейеноорд 2:4 НЕК Неймеген 09.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд 01.11.25 Фейеноорд 3:1 Волендам 26.10.25 Фейеноорд 2:3 ПСВ Эйндховен 31 3 НЕК Неймеген 14 7 3 4 36 - 23 07.12.25 15:30 Волендам - НЕК Неймеген 29.11.25 НЕК Неймеген 3:1 Спарта Роттердам 23.11.25 Фейеноорд 2:4 НЕК Неймеген 09.11.25 НЕК Неймеген 2:0 Гронинген 02.11.25 Утрехт 1:0 НЕК Неймеген 25.10.25 Зволле 2:2 НЕК Неймеген 24 4 АЗ Алкмаар 14 7 3 4 26 - 22 07.12.25 15:30 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 30.11.25 Твенте 1:0 АЗ Алкмаар 23.11.25 Херенвен 3:1 АЗ Алкмаар 09.11.25 АЗ Алкмаар 1:5 ПСВ Эйндховен 02.11.25 Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар 26.10.25 АЗ Алкмаар 4:1 Утрехт 24 5 Аякс 14 6 5 3 25 - 19 06.12.25 19:45 Фортуна Ситтард - Аякс 02.12.25 Аякс 2:0 Гронинген 22.11.25 Аякс 1:2 Эксельсиор 09.11.25 Утрехт 2:1 Аякс 01.11.25 Аякс 1:1 Херенвен 26.10.25 Твенте 2:3 Аякс 23 6 Утрехт 14 6 3 5 25 - 19 07.12.25 13:15 Утрехт - Твенте 30.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:2 Утрехт 23.11.25 Телстар 1:1 Утрехт 09.11.25 Утрехт 2:1 Аякс 02.11.25 Утрехт 1:0 НЕК Неймеген 26.10.25 АЗ Алкмаар 4:1 Утрехт 21 7 Твенте 14 5 5 4 22 - 19 07.12.25 13:15 Утрехт - Твенте 30.11.25 Твенте 1:0 АЗ Алкмаар 22.11.25 Волендам 1:1 Твенте 07.11.25 Твенте 0:0 Телстар 02.11.25 Гронинген 1:1 Твенте 26.10.25 Твенте 2:3 Аякс 20 8 Гронинген 14 6 2 6 19 - 21 05.12.25 21:00 Эксельсиор - Гронинген 02.12.25 Аякс 2:0 Гронинген 23.11.25 Гронинген 2:2 Зволле 09.11.25 НЕК Неймеген 2:0 Гронинген 02.11.25 Гронинген 1:1 Твенте 25.10.25 Фортуна Ситтард 1:2 Гронинген 20 9 Фортуна Ситтард 14 5 3 6 20 - 22 06.12.25 19:45 Фортуна Ситтард - Аякс 29.11.25 Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес 22.11.25 Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард 08.11.25 Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен 31.10.25 ПСВ Эйндховен 5:2 Фортуна Ситтард 25.10.25 Фортуна Ситтард 1:2 Гронинген 18 10 Гоу Эхед Иглс 14 4 5 5 23 - 24 07.12.25 15:30 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 30.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:2 Утрехт 22.11.25 Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс 09.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд 01.11.25 НАК Бреда 1:0 Гоу Эхед Иглс 26.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:0 Эксельсиор 17 11 Херенвен 14 4 5 5 23 - 24 06.12.25 17:30 Херенвен - ПСВ Эйндховен 28.11.25 Зволле 2:1 Херенвен 23.11.25 Херенвен 3:1 АЗ Алкмаар 08.11.25 Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен 01.11.25 Аякс 1:1 Херенвен 24.10.25 Херенвен 3:3 НАК Бреда 17 12 Спарта Роттердам 14 5 2 7 16 - 28 07.12.25 17:45 Спарта Роттердам - НАК Бреда 29.11.25 НЕК Неймеген 3:1 Спарта Роттердам 22.11.25 Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард 08.11.25 Зволле 1:0 Спарта Роттердам 02.11.25 Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар 25.10.25 Спарта Роттердам 1:0 Телстар 17 13 Эксельсиор 14 5 1 8 14 - 24 05.12.25 21:00 Эксельсиор - Гронинген 29.11.25 Эксельсиор 1:0 НАК Бреда 22.11.25 Аякс 1:2 Эксельсиор 08.11.25 Эксельсиор 1:2 Хераклес 01.11.25 Телстар 2:2 Эксельсиор 26.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:0 Эксельсиор 16 14 Зволле 14 4 4 6 18 - 30 06.12.25 22:00 Фейеноорд - Зволле 28.11.25 Зволле 2:1 Херенвен 23.11.25 Гронинген 2:2 Зволле 08.11.25 Зволле 1:0 Спарта Роттердам 02.11.25 Хераклес 8:2 Зволле 25.10.25 Зволле 2:2 НЕК Неймеген 16 15 Волендам 14 3 5 6 17 - 24 07.12.25 15:30 Волендам - НЕК Неймеген 30.11.25 ПСВ Эйндховен 3:0 Волендам 22.11.25 Волендам 1:1 Твенте 08.11.25 Волендам 2:1 НАК Бреда 01.11.25 Фейеноорд 3:1 Волендам 25.10.25 Волендам 3:0 Хераклес 14 16 Хераклес 14 4 1 9 22 - 36 06.12.25 21:00 Хераклес - Телстар 29.11.25 Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес 22.11.25 Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс 08.11.25 Эксельсиор 1:2 Хераклес 02.11.25 Хераклес 8:2 Зволле 25.10.25 Волендам 3:0 Хераклес 13 17 НАК Бреда 14 3 3 8 15 - 23 07.12.25 17:45 Спарта Роттердам - НАК Бреда 29.11.25 Эксельсиор 1:0 НАК Бреда 22.11.25 НАК Бреда 0:1 ПСВ Эйндховен 08.11.25 Волендам 2:1 НАК Бреда 01.11.25 НАК Бреда 1:0 Гоу Эхед Иглс 24.10.25 Херенвен 3:3 НАК Бреда 12 18 Телстар 14 2 4 8 16 - 24 06.12.25 21:00 Хераклес - Телстар 30.11.25 Телстар 1:2 Фейеноорд 23.11.25 Телстар 1:1 Утрехт 07.11.25 Твенте 0:0 Телстар 01.11.25 Телстар 2:2 Эксельсиор 25.10.25 Спарта Роттердам 1:0 Телстар 10 Полная таблица

Фотогалерея