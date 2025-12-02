Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пустые трибуны. Аякс выиграл у Гронингема доигрывание прерванного матча
Чемпионат Нидерландов
Аякс
02.12.2025 15:30 – FT 2 : 0
Гронинген
Нидерланды
02 декабря 2025, 22:29 | Обновлено 02 декабря 2025, 23:02
Двумя днями ранее встречу остановили из-за пиротехники и беспорядков

Getty Images/Global Images Ukraine

Нидерландский клуб Аякс на пустой домашний Йохан Кройф Арене одолел Гронинген (2:0) в доигрывании матча 14-го тура Эредивизи.

Поединок был прерван 30 ноября на 6-й минуте из-за использования пиротехники на трибунах, после чего игру перенесли на 2 декабря и назначили доигрыванием без болельщиков.

Амстердамская команда забила два гола и довела матч до победы. Мика Годтс открыл счет на 28-й минуте. После перерыва Аарон Бауман удвоил преимущество хозяев.

Лидеры: ПСВ (37), Фейеноорд (31), Неймеген, АЗ Алкмаар (по 24), Аякс (23), Утрехт (21).

Чемпионат Нидерландов, 14-й тур

Доигрывание матча, 2 ноября 2025

Аякс – Гронинген – 2:0

Голы: Годтс, 28, Бауман, 60

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСВ Эйндховен 14 12 1 1 44 - 17 06.12.25 17:30 Херенвен - ПСВ Эйндховен30.11.25 ПСВ Эйндховен 3:0 Волендам22.11.25 НАК Бреда 0:1 ПСВ Эйндховен09.11.25 АЗ Алкмаар 1:5 ПСВ Эйндховен31.10.25 ПСВ Эйндховен 5:2 Фортуна Ситтард26.10.25 Фейеноорд 2:3 ПСВ Эйндховен 37
2 Фейеноорд 14 10 1 3 35 - 17 06.12.25 22:00 Фейеноорд - Зволле30.11.25 Телстар 1:2 Фейеноорд23.11.25 Фейеноорд 2:4 НЕК Неймеген09.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд01.11.25 Фейеноорд 3:1 Волендам26.10.25 Фейеноорд 2:3 ПСВ Эйндховен 31
3 НЕК Неймеген 14 7 3 4 36 - 23 07.12.25 15:30 Волендам - НЕК Неймеген29.11.25 НЕК Неймеген 3:1 Спарта Роттердам23.11.25 Фейеноорд 2:4 НЕК Неймеген09.11.25 НЕК Неймеген 2:0 Гронинген02.11.25 Утрехт 1:0 НЕК Неймеген25.10.25 Зволле 2:2 НЕК Неймеген 24
4 АЗ Алкмаар 14 7 3 4 26 - 22 07.12.25 15:30 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс30.11.25 Твенте 1:0 АЗ Алкмаар23.11.25 Херенвен 3:1 АЗ Алкмаар09.11.25 АЗ Алкмаар 1:5 ПСВ Эйндховен02.11.25 Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар26.10.25 АЗ Алкмаар 4:1 Утрехт 24
5 Аякс 14 6 5 3 25 - 19 06.12.25 19:45 Фортуна Ситтард - Аякс02.12.25 Аякс 2:0 Гронинген22.11.25 Аякс 1:2 Эксельсиор09.11.25 Утрехт 2:1 Аякс01.11.25 Аякс 1:1 Херенвен26.10.25 Твенте 2:3 Аякс 23
6 Утрехт 14 6 3 5 25 - 19 07.12.25 13:15 Утрехт - Твенте30.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:2 Утрехт23.11.25 Телстар 1:1 Утрехт09.11.25 Утрехт 2:1 Аякс02.11.25 Утрехт 1:0 НЕК Неймеген26.10.25 АЗ Алкмаар 4:1 Утрехт 21
7 Твенте 14 5 5 4 22 - 19 07.12.25 13:15 Утрехт - Твенте30.11.25 Твенте 1:0 АЗ Алкмаар22.11.25 Волендам 1:1 Твенте07.11.25 Твенте 0:0 Телстар02.11.25 Гронинген 1:1 Твенте26.10.25 Твенте 2:3 Аякс 20
8 Гронинген 14 6 2 6 19 - 21 05.12.25 21:00 Эксельсиор - Гронинген02.12.25 Аякс 2:0 Гронинген23.11.25 Гронинген 2:2 Зволле09.11.25 НЕК Неймеген 2:0 Гронинген02.11.25 Гронинген 1:1 Твенте25.10.25 Фортуна Ситтард 1:2 Гронинген 20
9 Фортуна Ситтард 14 5 3 6 20 - 22 06.12.25 19:45 Фортуна Ситтард - Аякс29.11.25 Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес22.11.25 Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард08.11.25 Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен31.10.25 ПСВ Эйндховен 5:2 Фортуна Ситтард25.10.25 Фортуна Ситтард 1:2 Гронинген 18
10 Гоу Эхед Иглс 14 4 5 5 23 - 24 07.12.25 15:30 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс30.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:2 Утрехт22.11.25 Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс09.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд01.11.25 НАК Бреда 1:0 Гоу Эхед Иглс26.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:0 Эксельсиор 17
11 Херенвен 14 4 5 5 23 - 24 06.12.25 17:30 Херенвен - ПСВ Эйндховен28.11.25 Зволле 2:1 Херенвен23.11.25 Херенвен 3:1 АЗ Алкмаар08.11.25 Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен01.11.25 Аякс 1:1 Херенвен24.10.25 Херенвен 3:3 НАК Бреда 17
12 Спарта Роттердам 14 5 2 7 16 - 28 07.12.25 17:45 Спарта Роттердам - НАК Бреда29.11.25 НЕК Неймеген 3:1 Спарта Роттердам22.11.25 Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард08.11.25 Зволле 1:0 Спарта Роттердам02.11.25 Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар25.10.25 Спарта Роттердам 1:0 Телстар 17
13 Эксельсиор 14 5 1 8 14 - 24 05.12.25 21:00 Эксельсиор - Гронинген29.11.25 Эксельсиор 1:0 НАК Бреда22.11.25 Аякс 1:2 Эксельсиор08.11.25 Эксельсиор 1:2 Хераклес01.11.25 Телстар 2:2 Эксельсиор26.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:0 Эксельсиор 16
14 Зволле 14 4 4 6 18 - 30 06.12.25 22:00 Фейеноорд - Зволле28.11.25 Зволле 2:1 Херенвен23.11.25 Гронинген 2:2 Зволле08.11.25 Зволле 1:0 Спарта Роттердам02.11.25 Хераклес 8:2 Зволле25.10.25 Зволле 2:2 НЕК Неймеген 16
15 Волендам 14 3 5 6 17 - 24 07.12.25 15:30 Волендам - НЕК Неймеген30.11.25 ПСВ Эйндховен 3:0 Волендам22.11.25 Волендам 1:1 Твенте08.11.25 Волендам 2:1 НАК Бреда01.11.25 Фейеноорд 3:1 Волендам25.10.25 Волендам 3:0 Хераклес 14
16 Хераклес 14 4 1 9 22 - 36 06.12.25 21:00 Хераклес - Телстар29.11.25 Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес22.11.25 Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс08.11.25 Эксельсиор 1:2 Хераклес02.11.25 Хераклес 8:2 Зволле25.10.25 Волендам 3:0 Хераклес 13
17 НАК Бреда 14 3 3 8 15 - 23 07.12.25 17:45 Спарта Роттердам - НАК Бреда29.11.25 Эксельсиор 1:0 НАК Бреда22.11.25 НАК Бреда 0:1 ПСВ Эйндховен08.11.25 Волендам 2:1 НАК Бреда01.11.25 НАК Бреда 1:0 Гоу Эхед Иглс24.10.25 Херенвен 3:3 НАК Бреда 12
18 Телстар 14 2 4 8 16 - 24 06.12.25 21:00 Хераклес - Телстар30.11.25 Телстар 1:2 Фейеноорд23.11.25 Телстар 1:1 Утрехт07.11.25 Твенте 0:0 Телстар01.11.25 Телстар 2:2 Эксельсиор25.10.25 Спарта Роттердам 1:0 Телстар 10
Полная таблица

Николай Степанов
Сообщить об ошибке

