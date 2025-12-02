Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Барселона – Атлетико. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Испания
02 декабря 2025, 22:16
Барселона – Атлетико. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 19-го тура АПЛ 2025/26

Барселона – Атлетико. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

2 декабря Барселона и Атлетико проводят матчи 19-го тура Ла Лиги 2025/26.

Команды играют на стадионе Камп Ноу в Каталонии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ла Лига 2025/26. 19-й тур, 2 декабря

Барселона – Атлетико – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Барселона – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
