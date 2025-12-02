Испания02 декабря 2025, 22:16 |
174
0
Барселона – Атлетико. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 19-го тура АПЛ 2025/26
02 декабря 2025, 22:16 |
174
0
2 декабря Барселона и Атлетико проводят матчи 19-го тура Ла Лиги 2025/26.
Команды играют на стадионе Камп Ноу в Каталонии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ла Лига 2025/26. 19-й тур, 2 декабря
Барселона – Атлетико – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Барселона – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 декабря 2025, 09:14 18
Хаби Алонсо не рассчитывает на Лунина
Биатлон | 02 декабря 2025, 17:59 11
Украинские биатлонистки в зачетную зону индивидуальной гонки не попали
Футбол | 02.12.2025, 20:58
Футбол | 02.12.2025, 14:51
Футбол | 02.12.2025, 16:22
Комментарии 0
Популярные новости
01.12.2025, 05:22 6
01.12.2025, 07:22 4
01.12.2025, 19:04 9
01.12.2025, 01:32 1
01.12.2025, 11:14
01.12.2025, 07:25 1
01.12.2025, 07:44 6