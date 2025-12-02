Две суперзвезды покинут Барселона летом. Клуб их уже проинформировал

Руководство каталонской «Барселоны» сообщило двум футболистом команды, что они покинут команду летом.

По информации Fichajes, команду летом 2026 года покинет польский нападающий Роберт Левандовски, который станет свободным агентом, и английский вингер Маркус Рэшфорд, аренду которого из «Манчестер Юнайтед» продлевать не будут.

В текущем сезоне Роберт Левандовски провел 15 матчей на клубном уровне, отличился 8 голами и 1 голевой передачей.

В текущем сезоне Маркус Рэшфорд провел 16 матчей на клубном уровне, отличился 6 голами и 9 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что защитник «Барселоны» пропустит матч с «Атлетико» из-за стресса.