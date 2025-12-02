Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Две суперзвезды покинут Барселона летом. Клуб их уже проинформировал
Испания
02 декабря 2025, 22:30 | Обновлено 02 декабря 2025, 22:31
1092
0

Две суперзвезды покинут Барселона летом. Клуб их уже проинформировал

Из испанского гранда уйдут Роберт Левандовски и Маркус Рэшфорд

02 декабря 2025, 22:30 | Обновлено 02 декабря 2025, 22:31
1092
0
Две суперзвезды покинут Барселона летом. Клуб их уже проинформировал
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

Руководство каталонской «Барселоны» сообщило двум футболистом команды, что они покинут команду летом.

По информации Fichajes, команду летом 2026 года покинет польский нападающий Роберт Левандовски, который станет свободным агентом, и английский вингер Маркус Рэшфорд, аренду которого из «Манчестер Юнайтед» продлевать не будут.

В текущем сезоне Роберт Левандовски провел 15 матчей на клубном уровне, отличился 8 голами и 1 голевой передачей.

В текущем сезоне Маркус Рэшфорд провел 16 матчей на клубном уровне, отличился 6 голами и 9 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что защитник «Барселоны» пропустит матч с «Атлетико» из-за стресса.

По теме:
ВИДЕО. Как Левандовски не реализовал пенальти в матче Барселона – Атлетико
ВИДЕО. Положил Облака. Как Рафинья сравнял счет в игре Барселона – Атлетико
ВИДЕО. Барселона напряглась: Атлетико вышел вперед в суперматче на Камп Ноу
трансферы трансферы Ла Лиги аренда игрока свободный агент Барселона Маркус Рэшфорд Роберт Левандовски
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Футбол | 02 декабря 2025, 16:22 27
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть

ЛНЗ собирается быть активным

Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
Футбол | 02 декабря 2025, 14:29 16
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры
Суркис принял решение, кто должен быть тренером Динамо, и провел переговоры

Президент клуба ищет иностранного специалиста

Ювентус – Удинезе. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Италии
Футбол | 02.12.2025, 20:41
Ювентус – Удинезе. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Италии
Ювентус – Удинезе. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Италии
Лидер Шахтера: «Побольше уважения нужно. И следить, что говоришь»
Футбол | 02.12.2025, 15:59
Лидер Шахтера: «Побольше уважения нужно. И следить, что говоришь»
Лидер Шахтера: «Побольше уважения нужно. И следить, что говоришь»
Президент Полтавы обратился к Динамо после сенсационной победы
Футбол | 02.12.2025, 07:44
Президент Полтавы обратился к Динамо после сенсационной победы
Президент Полтавы обратился к Динамо после сенсационной победы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
01.12.2025, 06:50 27
Футбол
Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса
Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса
01.12.2025, 20:01 134
Футбол
Известна причина смерти легенды Динамо Владимира Мунтяна
Известна причина смерти легенды Динамо Владимира Мунтяна
01.12.2025, 11:14
Футбол
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
30.11.2025, 20:51 16
Баскетбол
Усик шокировал информацией о следующем сопернике. Это бывший чемпион мира
Усик шокировал информацией о следующем сопернике. Это бывший чемпион мира
01.12.2025, 14:23 10
Бокс
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
01.12.2025, 07:25 1
Бокс
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
02.12.2025, 09:14 18
Футбол
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
01.12.2025, 19:04 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем