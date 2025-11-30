Челси – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 13-го тура Английской Премьер-лиги
30 ноября в 18:30 проходит поединок 13-го тура Английской Премьер-лиги.
Челси принимает Арсенал на домашней арене Стемфорд Бридж в Лондоне.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Наставники Энцо Мареска и Микель Артета рассчитывают взять три очка в этом матче
Челси: Санчес, Гюсто, Фофана, Чалоба, Кукурелья, Джеймс, Кайседо, Эстевао, Энцо Фернандес, Педру Нету, Жоау Педру
Арсенал: Райя, Тимбер, Москера, Инкапье, Калафиори, Субименди, Райс, Эзе, Сака, Мартинелли, Мерино
Челси – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В 1/2 финала плей-офф цапли разбили Нью-Йорк Сити 5:1, Альенде оформил хет-трик
Команда Сергея Нагорняка взяла первые очки в УПЛ в «родных» стенах