30 ноября в 18:30 проходит поединок 13-го тура Английской Премьер-лиги.

Челси принимает Арсенал на домашней арене Стемфорд Бридж в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Наставники Энцо Мареска и Микель Артета рассчитывают взять три очка в этом матче

Челси: Санчес, Гюсто, Фофана, Чалоба, Кукурелья, Джеймс, Кайседо, Эстевао, Энцо Фернандес, Педру Нету, Жоау Педру

Арсенал: Райя, Тимбер, Москера, Инкапье, Калафиори, Субименди, Райс, Эзе, Сака, Мартинелли, Мерино

Челси – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)