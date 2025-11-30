Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Англия
30 ноября 2025, 18:43 | Обновлено 30 ноября 2025, 18:45
70
0

Челси – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 13-го тура Английской Премьер-лиги

30 ноября 2025, 18:43 | Обновлено 30 ноября 2025, 18:45
70
0
Челси – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября в 18:30 проходит поединок 13-го тура Английской Премьер-лиги.

Челси принимает Арсенал на домашней арене Стемфорд Бридж в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Наставники Энцо Мареска и Микель Артета рассчитывают взять три очка в этом матче

Челси: Санчес, Гюсто, Фофана, Чалоба, Кукурелья, Джеймс, Кайседо, Эстевао, Энцо Фернандес, Педру Нету, Жоау Педру

Арсенал: Райя, Тимбер, Москера, Инкапье, Калафиори, Субименди, Райс, Эзе, Сака, Мартинелли, Мерино

Челси – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

По теме:
Пиза – Интер – 0:2. Как Лаутаро Мартинес оформил дубль. Видео голов и обзор
Полесье – Заря. Видео голов и обзор (обновляется)
ВИДЕО. Герой сборной Украины забил первый гол в сезоне УПЛ
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Челси - Арсенал видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Футбол | 30 ноября 2025, 03:15 1
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS

В 1/2 финала плей-офф цапли разбили Нью-Йорк Сити 5:1, Альенде оформил хет-трик

Безголевой Киев. Эпицентр сыграл вничью с Металлистом 1925
Футбол | 30 ноября 2025, 17:28 24
Безголевой Киев. Эпицентр сыграл вничью с Металлистом 1925
Безголевой Киев. Эпицентр сыграл вничью с Металлистом 1925

Команда Сергея Нагорняка взяла первые очки в УПЛ в «родных» стенах

ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
Футбол | 29.11.2025, 20:00
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ВАЩУК: «Его отправили из первой команды в Динамо-2, а потом и в Динамо-3»
Футбол | 29.11.2025, 23:19
ВАЩУК: «Его отправили из первой команды в Динамо-2, а потом и в Динамо-3»
ВАЩУК: «Его отправили из первой команды в Динамо-2, а потом и в Динамо-3»
Жирона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 30.11.2025, 17:57
Жирона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете
Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете
29.11.2025, 19:13 12
Биатлон
Бродский отреагировал на безумную победу Украины над Грузией: «Позор им»
Бродский отреагировал на безумную победу Украины над Грузией: «Позор им»
28.11.2025, 16:54 1
Баскетбол
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
28.11.2025, 17:17 13
Футбол
Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
29.11.2025, 06:02 2
Футбол
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
29.11.2025, 04:59 1
Бокс
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
29.11.2025, 07:53 15
Футбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
30.11.2025, 07:49 2
Футбол
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
30.11.2025, 07:00 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем