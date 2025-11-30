Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Полесье – Заря. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 14-го тура УПЛ

Полесье – Заря. Видео голов и обзор (обновляется)
ФК Полесье. Алексей Гуцуляк

В воскресенье, 30 ноября 2025 года, состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между житомирским «Полесьем» и луганской «Зарей».

Игра проходит на Центральном стадионе в Житомире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром поединка является Дмитрий Панчишин из Харькова.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур, 30 ноября

Полесье – Заря – 1:0

Голы: Гуцуляк, 33

ГОЛ, 1:0! Алексей Гуцуляк, 33 мин.

чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Заря Алексей Гуцуляк видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
