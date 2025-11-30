Украина. Премьер лига30 ноября 2025, 18:45 |
Полесье – Заря. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 14-го тура УПЛ
30 ноября 2025, 18:45 |
В воскресенье, 30 ноября 2025 года, состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между житомирским «Полесьем» и луганской «Зарей».
Игра проходит на Центральном стадионе в Житомире.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром поединка является Дмитрий Панчишин из Харькова.
Украинская Премьер-лига. 14-й тур, 30 ноября
Полесье – Заря – 1:0
Голы: Гуцуляк, 33
ГОЛ, 1:0! Алексей Гуцуляк, 33 мин.
