Полесье – Заря. Видео голов и обзор (обновляется)

В воскресенье, 30 ноября 2025 года, состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между житомирским «Полесьем» и луганской «Зарей».

Игра проходит на Центральном стадионе в Житомире.

Главным арбитром поединка является Дмитрий Панчишин из Харькова.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур, 30 ноября

Полесье – Заря – 1:0

Голы: Гуцуляк, 33

