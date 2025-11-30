Украина. Премьер лига30 ноября 2025, 16:46 | Обновлено 30 ноября 2025, 16:47
218
0
Эпицентр – Металлист 1925. Видео голов и обзор матча (обновляется)
30 ноября проходит матч 14-го тура УПЛ
30 ноября 2025, 16:46 | Обновлено 30 ноября 2025, 16:47
218
0
30 ноября в 15:30 начался матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Эпицентр» и «Металлист 1925».
Местом проведения поединка стала арена «Левый Берег» в Киевской области. Главный судья – Клим Заброда.
Украинская Премьер-лига. 14-й тур, 30 ноября
«Эпицентр» – «Металлист 1925» – 0:0 (обновляется)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 ноября 2025, 03:15 0
В 1/2 финала плей-офф цапли разбили Нью-Йорк Сити 5:1, Альенде оформил хет-трик
Футбол | 30 ноября 2025, 07:00 10
Поговорим о нетипичном для «горняков» 18-летнем легионере Мохамаду Канте из Гамбии
Футбол | 30.11.2025, 16:41
Футбол | 30.11.2025, 07:49
Теннис | 30.11.2025, 09:08
Комментарии 0
Популярные новости
29.11.2025, 15:32 41
30.11.2025, 08:40 14
28.11.2025, 23:13 6
29.11.2025, 04:32
30.11.2025, 09:07 1
29.11.2025, 19:13 12
29.11.2025, 07:53 15
28.11.2025, 17:41 4