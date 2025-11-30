Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эпицентр – Металлист 1925. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
30 ноября 2025, 16:46 | Обновлено 30 ноября 2025, 16:47
218
0

Эпицентр – Металлист 1925. Видео голов и обзор матча (обновляется)

30 ноября проходит матч 14-го тура УПЛ

30 ноября 2025, 16:46 | Обновлено 30 ноября 2025, 16:47
218
0
Эпицентр – Металлист 1925. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Металлист 1925

30 ноября в 15:30 начался матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Эпицентр» и «Металлист 1925».

Местом проведения поединка стала арена «Левый Берег» в Киевской области. Главный судья – Клим Заброда.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур, 30 ноября

«Эпицентр» – «Металлист 1925» – 0:0 (обновляется)

По теме:
Вторая лига. Куликов-Белка и Колос-2 уходят на перерыв лидерами
Полесье – Заря. Стартовые составы на игру
Драматическая развязка. Ингулец удержал победу над Нивой Тернополь
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Металлист 1925 видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Футбол | 30 ноября 2025, 03:15 0
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS

В 1/2 финала плей-офф цапли разбили Нью-Йорк Сити 5:1, Альенде оформил хет-трик

В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
Футбол | 30 ноября 2025, 07:00 10
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы

Поговорим о нетипичном для «горняков» 18-летнем легионере Мохамаду Канте из Гамбии

Установил два рекорда. Судаков провел топовый матч в чемпионате Португалии
Футбол | 30.11.2025, 16:41
Установил два рекорда. Судаков провел топовый матч в чемпионате Португалии
Установил два рекорда. Судаков провел топовый матч в чемпионате Португалии
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Футбол | 30.11.2025, 07:49
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Подрез впервые с 2023 года сыграет на турнире категории WTA 125
Теннис | 30.11.2025, 09:08
Подрез впервые с 2023 года сыграет на турнире категории WTA 125
Подрез впервые с 2023 года сыграет на турнире категории WTA 125
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
29.11.2025, 15:32 41
Биатлон
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
30.11.2025, 08:40 14
Футбол
Жена Шовковского обратилась к подписчикам после увольнения мужа
Жена Шовковского обратилась к подписчикам после увольнения мужа
28.11.2025, 23:13 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
29.11.2025, 04:32
Бокс
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
30.11.2025, 09:07 1
Бокс
Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете
Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете
29.11.2025, 19:13 12
Биатлон
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
29.11.2025, 07:53 15
Футбол
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
28.11.2025, 17:41 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем