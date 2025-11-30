Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Роналдиньо опубликовал редкостное видео с Золотым мячом
Другие новости
30 ноября 2025, 02:55 |
69
0

ВИДЕО. Роналдиньо опубликовал редкостное видео с Золотым мячом

Роналдиньо показал распаковку Золотого мяча

30 ноября 2025, 02:55 |
69
0
ВИДЕО. Роналдиньо опубликовал редкостное видео с Золотым мячом
Instagram. Роналдиньо с Золотым мячом

Экс-звезда «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо опубликовал в Instagram уникальное видео – легенда достает из коробки свой «Золотой мяч» и показывает трофей крупным планом.

Ролик мгновенно стал вирусным и вызвал волну эмоций среди болельщиков.

«Футбол всегда давал мне все, о чем я мечтал… и даже больше. Получить «Золотой мяч» вместе с моей семьей – бесценно. Все, о чем мы мечтаем и за что боремся, становится реальностью! Даже получая индивидуальную награду, для меня это всегда коллективная победа –, моей семьи, моих друзей, моих одноклубников и всей торсиды!», – подписал публикацию легендарный футболист, которому сейчас 45 лет.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Подписчики взорвались эмоциями – комментарии заполнили огненные эмодзи и восхищенные реплики: «Легенда навсегда. Самая большая магия в истории футбола!»; «Ты превратил футбол в искусство!»; «Этот «Золотой мяч» — самый красивый в футболе!» и так далее.

Многие писали, что этот трофей – символ эпохи, когда футбол был настоящим волшебством, а Роналдиньо – его главным магом.

«Золотой мяч» 2005-го года стал вершиной карьеры бразильца. В тот период он был недосягаем – играл так, будто пришел с другой планеты, уничтожал соперников и творил вещи, которые сегодня можно увидеть только в нарезках на YouTube.

По теме:
ФОТО. Форвард сборной Украины показал, как праздновал ДР
ФОТО. Алькарас присутствует на матче Интер Майами. Месси подмигнул Карлосу
ФОТО. Сын Бекхэма брутально унизил Криштиану Роналду. Вот что случилось
фото Роналдиньо lifestyle Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Золотой мяч сборная Бразилии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин не сдержал эмоций и накричал на футболиста Реала
Футбол | 30 ноября 2025, 00:35 0
Лунин не сдержал эмоций и накричал на футболиста Реала
Лунин не сдержал эмоций и накричал на футболиста Реала

Андрей принял участие в горячем матче против «Олимпиакоса»

Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Футбол | 29 ноября 2025, 08:44 40
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо

Тренер использовал цитату Хемингуэя

Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Футбол | 29.11.2025, 22:22
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
Футбол | 29.11.2025, 11:21
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Футбол | 29.11.2025, 07:53
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
29.11.2025, 04:32
Бокс
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
29.11.2025, 04:05 31
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
28.11.2025, 15:33 83
Футбол
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
28.11.2025, 00:02 7
Бокс
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
28.11.2025, 02:02
Бокс
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
28.11.2025, 06:23 42
Футбол
Директор команды Усика: «Бой с Александром? Что он вообще курит?»
Директор команды Усика: «Бой с Александром? Что он вообще курит?»
28.11.2025, 04:22
Бокс
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
28.11.2025, 08:14 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем