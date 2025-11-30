ВИДЕО. Роналдиньо опубликовал редкостное видео с Золотым мячом

Экс-звезда «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо опубликовал в Instagram уникальное видео – легенда достает из коробки свой «Золотой мяч» и показывает трофей крупным планом.

Ролик мгновенно стал вирусным и вызвал волну эмоций среди болельщиков.

«Футбол всегда давал мне все, о чем я мечтал… и даже больше. Получить «Золотой мяч» вместе с моей семьей – бесценно. Все, о чем мы мечтаем и за что боремся, становится реальностью! Даже получая индивидуальную награду, для меня это всегда коллективная победа –, моей семьи, моих друзей, моих одноклубников и всей торсиды!», – подписал публикацию легендарный футболист, которому сейчас 45 лет.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Подписчики взорвались эмоциями – комментарии заполнили огненные эмодзи и восхищенные реплики: «Легенда навсегда. Самая большая магия в истории футбола!»; «Ты превратил футбол в искусство!»; «Этот «Золотой мяч» — самый красивый в футболе!» и так далее.

Многие писали, что этот трофей – символ эпохи, когда футбол был настоящим волшебством, а Роналдиньо – его главным магом.

«Золотой мяч» 2005-го года стал вершиной карьеры бразильца. В тот период он был недосягаем – играл так, будто пришел с другой планеты, уничтожал соперников и творил вещи, которые сегодня можно увидеть только в нарезках на YouTube.