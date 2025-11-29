Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
29 ноября 2025, 18:19 |
28
0

Верес – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)

29 ноября проходит матч 14-го тура УПЛ

29 ноября 2025, 18:19 |
28
0
Верес – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Карпаты

29 ноября в 18:00 стартовал матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Верес» Ровно и «Карпаты» Львов.

Местом проведения встречи стала арена «Авангард» в Ровно. Главный судья матча – Александр Афанасьев.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур, 29 ноября

«Верес» – «Карпаты» – 0:0 (обновляется)

По теме:
Барселона – Алавес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Барса пропустила от Алавеса на 1-й, но Ямаль и Ольмо оформили камбек
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Проспер уходит в Шахтер? Будет официальная информация»
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Карпаты видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ковалец пояснил проблемы Динамо в УПЛ: «Он не поможет»
Футбол | 29 ноября 2025, 10:48 5
Ковалец пояснил проблемы Динамо в УПЛ: «Он не поможет»
Ковалец пояснил проблемы Динамо в УПЛ: «Он не поможет»

Специалист посоветовал киевскому клубу найти форварда

Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Футбол | 29 ноября 2025, 07:53 13
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре

Именно так президент клуба предложил Костюку временно возглавить главную команду

Интер Майами – Нью-Йорк Сити. Прогноз и анонс на 1/2 финала плей-офф MLS
Футбол | 29.11.2025, 17:48
Интер Майами – Нью-Йорк Сити. Прогноз и анонс на 1/2 финала плей-офф MLS
Интер Майами – Нью-Йорк Сити. Прогноз и анонс на 1/2 финала плей-офф MLS
Вместо Слота. Ливерпуль может возглавить лучший тренер мира
Футбол | 28.11.2025, 20:09
Вместо Слота. Ливерпуль может возглавить лучший тренер мира
Вместо Слота. Ливерпуль может возглавить лучший тренер мира
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
Футбол | 29.11.2025, 04:05
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
28.11.2025, 17:17 13
Футбол
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
28.11.2025, 07:56 29
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
28.11.2025, 15:33 81
Футбол
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
28.11.2025, 08:14 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
29.11.2025, 04:32
Бокс
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
28.11.2025, 15:01 17
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
28.11.2025, 00:01 219
Футбол
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
28.11.2025, 08:44 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем