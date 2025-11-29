Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Он не увидел фол на Огундане. Судья матча Шахтара с Динамо прошел полиграф
Украина. Премьер лига
29 ноября 2025, 02:23 | Обновлено 29 ноября 2025, 02:36
143
0

Он не увидел фол на Огундане. Судья матча Шахтара с Динамо прошел полиграф

Арбитр VAR Игорь Пасхал не призвал Виталия Романова пересмотреть эпизод

29 ноября 2025, 02:23 | Обновлено 29 ноября 2025, 02:36
143
0
Он не увидел фол на Огундане. Судья матча Шахтара с Динамо прошел полиграф
УАФ. Игорь Пасхал

В УАФ завершили служебное расследование относительно работы арбитра VAR Игоря Пасхала в матче между «Шахтером» и «Динамо» (3:1) после резонансного эпизода с возможным пенальти после контакта между Шолой Огунданой и Юхимом Коноплей.

Во время проверки Комитет по этике и честной игре опросил всю бригаду арбитров поединка, провел психологический скрининг, а также исследование с использованием полиграфа для арбитра VAR Игоря Пасхала. Ранее Комитет арбитров официально признал, что в этом моменте именно Пасхал допустил ошибку, не пригласив главного рефери Виталия Романова к монитору VAR.

По итогам комплексных мероприятий в действиях Игоря Пасхала не выявлено коррупции или ангажированности, поэтому служебное расследование было закрыто.

Матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между «Шахтером» и «Динамо» состоялся 2 ноября на «Арене Львов». Эпизод на 60-й минуте (при счете 2:1) между Огунданой и Коноплей стал скандальным моментом игры. Тогда Виталий Романов пенальти не назначил, а встреча завершилась победой горняков со счетом 3:1. Комитет арбитров позже опубликовал аудиозапись переговоров арбитров во время этого эпизода, признав судейскую ошибку.

По теме:
Арда ТУРАН: «Фесюн сыграл очень хорошо. Взять три очка – очень важно»
Верес – Карпаты. Текстовая трансляция матча
Первая лига. 18-й тур, 29 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Шола Огундана Игорь Пасхал судейство Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк пенальти Комитет арбитров УАФ скандал Виталий Романов Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Украинская ассоциация футбола Комитет этики и честной игры УАФ ТаТоТаке Ефим Конопля
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Футбол | 29 ноября 2025, 00:09 9
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо

Тренер использовал цитату Хемингуэя

В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо
Футбол | 28 ноября 2025, 08:19 1
В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо
В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо

Олег Барков обратился к Андрею Шахову-младшему

С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
Футбол | 28.11.2025, 13:17
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
Футбол | 28.11.2025, 15:33
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
Саленко отреагировал на решение Суркиса уволить Шовковского
Футбол | 29.11.2025, 01:02
Саленко отреагировал на решение Суркиса уволить Шовковского
Саленко отреагировал на решение Суркиса уволить Шовковского
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
28.11.2025, 00:02 1
Бокс
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
28.11.2025, 02:02
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
28.11.2025, 00:01 219
Футбол
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
27.11.2025, 13:50 9
Футбол
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
28.11.2025, 07:56 26
Футбол
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
28.11.2025, 06:23 41
Футбол
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
27.11.2025, 20:55 20
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем