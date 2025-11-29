Он не увидел фол на Огундане. Судья матча Шахтара с Динамо прошел полиграф

В УАФ завершили служебное расследование относительно работы арбитра VAR Игоря Пасхала в матче между «Шахтером» и «Динамо» (3:1) после резонансного эпизода с возможным пенальти после контакта между Шолой Огунданой и Юхимом Коноплей.

Во время проверки Комитет по этике и честной игре опросил всю бригаду арбитров поединка, провел психологический скрининг, а также исследование с использованием полиграфа для арбитра VAR Игоря Пасхала. Ранее Комитет арбитров официально признал, что в этом моменте именно Пасхал допустил ошибку, не пригласив главного рефери Виталия Романова к монитору VAR.

По итогам комплексных мероприятий в действиях Игоря Пасхала не выявлено коррупции или ангажированности, поэтому служебное расследование было закрыто.

Матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между «Шахтером» и «Динамо» состоялся 2 ноября на «Арене Львов». Эпизод на 60-й минуте (при счете 2:1) между Огунданой и Коноплей стал скандальным моментом игры. Тогда Виталий Романов пенальти не назначил, а встреча завершилась победой горняков со счетом 3:1. Комитет арбитров позже опубликовал аудиозапись переговоров арбитров во время этого эпизода, признав судейскую ошибку.