Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
29.11.2025 17:00 - : -
Лидс
Англия
28 ноября 2025, 19:32 | Обновлено 28 ноября 2025, 20:43
Матч начнется 29 ноября в 17:00 по Киеву

ФК Манчестер Сити

В субботу, 29 ноября состоится поединок 13-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Лидсом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Манчестер Сити

Не слишком стабильную игру показывают горожане в текущем сезоне. За 12 поединков чемпионата Англии клубу удалось набрать 22 зачетных пункта, которые сейчас позволяют ему занимать 3-ю строчку турнирной таблицы. Однако расстояние от лидера, «Арсенала», уж очень ощутимо — 7 очков. В Кубке английской лиги манчестерцы дошли до 1/4 финала, где встретятся с «Брентфордом».

В Лиге чемпионов англичанам удалось набрать 10 баллов за 5 туров, позволяющих находиться на 9-й позиции таблицы турнира. Однако там ситуация сейчас очень плотная – даже 3 зачетных пункта могут вывести клуб на 2-ю строчку.

Лидс

Ожидаемо сложно проходит сезон у действующих победителей Чемпионшипа. За 12 игр в Премьер-лиге клубу удалось набрать лишь 11 баллов, благодаря которым он и занимает опасное 18 место. И хотя расстояние от безопасной зоны не слишком большое (от 15-й строчки коллектив отстает на 3 балла), команда находится в довольно опасном положении.

Из Кубка английской лиги «павлины» вылетели еще на стадии 1/32 финала от «Шеффилд Венздей».

Личные встречи

Начиная с сезона 2021/22 клубы сыграли между собой 4 матча. В каждом из них с общим счетом 16:2 победил «Манчестер Сити».

Интересные факты

  • «Лидс» проиграл 6/7 выездных поединков этого сезона.
  • «Лидс» забил 11 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд.
  • «Манчестер Сити» победил в каждом из 5 предыдущих домашних поединков Премьер-лиги.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.53.

Манчестер Сити
29 ноября 2025 -
17:00
Лидс
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
