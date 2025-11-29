ЛНЗ – Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Стартовый свисток матча 14-го тура Премьер-лиги прозвучал 29 ноября в 15:30
В субботу, 29 ноября, проходит матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились черкасский ЛНЗ и «Кудровка» из одноименного села Черниговской области.
Встреча началась в 15:30 по киевскому времени. Команды играют на стадионе «Черкасы-Арена». Главным арбитром назначен Роман Блавацкий.
После 13-ти сыгранных туров ЛНЗ занимает второе место, в активе команды – 26 пунктов. «Кудровка» набрала 14 баллов и разместилася на 12-й позиции в турнирной таблице.
В предыдущем туре подопечные Виталия Пономарева на выезде одолели «Полтаву» со счетом 2:0, а «Кудровка» потерпело гостевое поражение от львовского «Руха» (2:4).
Украинская Премьер-лига, 14-й тур. 29 ноября
ЛНЗ – Кудровка – 1:0 (обновляется)
Гол: Ассинор, 37
Видео голов:
ГОЛ, 1:0! Ассинор, 37 мин
