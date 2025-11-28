Португалия28 ноября 2025, 18:06 |
Оболонь – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 14-го тура Украинской Премьер-лиги
В рамках 14-го тура чемпионата Украины на стадионе «Оболонь Арена» встречаются киевская «Оболонь» и «Колос».
Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинская Премьер-лига. 14-й тур
Оболонь – Колос – 0:0 (обновляется)
Гол:
