28 ноября 2025, 18:06 |
Оболонь – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 14-го тура Украинской Премьер-лиги

Оболонь – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Оболонь

В рамках 14-го тура чемпионата Украины на стадионе «Оболонь Арена» встречаются киевская «Оболонь» и «Колос».

Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинская Премьер-лига. 14-й тур

Оболонь – Колос – 0:0 (обновляется)

Гол:

