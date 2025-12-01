Костюк не надолго? Динамо определило, каким должен быть новый тренер

После увольнения Александра Шовковского исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» стал Игорь Костюк.

По информации источника, киевский клуб сейчас занимается поисками нового тренера, поэтому, вероятно, Костюк на посту наставника клуба надолго не останется. Более того, клуб хочет назначить иностранного специалиста.

Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.

После последнего поражения руководство киевлян уволило Шовковского.