  В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо. Есть обращение
Украина. Премьер лига
28 ноября 2025, 04:19
В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо. Есть обращение

Олег Барков обратился к Андрею Шахову-младшему

ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Пресс-атташе донецкого «Шахтера» Олег Барков отреагировал на увольнение главного тренера киевского «Динамо» Александра Шовковского, обратившись к пресс-атташе столичного клуба Андрею Шахову-младшему.

Олег Барков: «Тот вечер, когда не знаешь, за кого больше радоваться – за родной «Шахтер» или Андрея Шахова 😁».

Андрей Шахов: «Поздравляю с победой 🤝 Но я думал, что родной у тебя «Олимпик» 😂».

Олег Барков: «Это как первая любовь)».

Ранее Андрей Шахов был отстранен от исполнения обязанностей главы медиадепартамента «Динамо» из-за конфликта Андрея Ярмоленко и Александра Шовковского.

Дмитрий Вус
