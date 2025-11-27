Лига конференций27 ноября 2025, 23:43 | Обновлено 28 ноября 2025, 00:35
ВИДЕО. Кауан Элиас оформил дубль? Но гол не засчитано, офсайд
На 80-й минуте судьи за засчитали гол Шахтера в ворота Шемрок Роверс
27 ноября 2025, 23:43 | Обновлено 28 ноября 2025, 00:35
27 ноября в 22:00 проходит матч 4-го тура Лиги конференций 2025/26.
В ирландском Дублине на стадионе Талла играют Шемрок Роверс и донецкий Шахтер.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 80-й минуте при счете 0:2 судья не засчитал третий гол горняков.
Казалось, что Кауан Элиас оформил дубль. Но гол не засчитано из-за офсайда.
Незасчитанный гол. Кауан Элиас, 80 мин
